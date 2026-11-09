Мы стареем быстрее, чем наши бабушки: Названы главные провокаторы дряхления организма

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- В каждом из нас заложена программа долголетия. Но работает она не все время, а включается «по требованию», - говорит директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой предиктивной РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев.

В день своего 50-летнего юбилея известный ученый рассказал, как каждый из нас может активировать собственную программу долголетия. А также, как избежать ускоренного старения, которое, судя по всему, наблюдается сейчас у молодого поколения.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС

Мы часто слышим: ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ, такой термин используют демографы) неуклонно растет. Так, в России по официальным данным на конец 2025 года она составляла 73,4 года, к 2030 году должна достигнуть 78 лет, а к 2036-му - превысить 80 лет.

Однако, когда говорят о росте ОПЖ, речь идет в первую очередь о людях, родившихся… 50 и больше лет назад, отмечает Алексей Москалев. Новые поколения, по всей видимости, сейчас ускоренно стареют. На такую мысль экспертов наводит более раннее начало «возрастных» заболеваний. Полвека назад у жителей СССР гипертония, инфаркты, сахарный диабет, онкологические заболевания развивались в основном в возрасте 60-65 лет и старше. Сегодня же, по оценкам кардиологов, хроническим повышением артериального давления страдает каждый третий россиянин, перешагнувший порог 40 лет. Молодеют и самые распространенные виды рака, и дебют сахарного диабета.

- У более старших поколений привычки, образ жизни складывались в других условиях. С детства прививался режим питания, сна, физической активности и т. д. А современное молодое поколение этих правил не придерживается. Протянул руку - вот тебе еда сколько влезет. Калорийность высокая, а содержание ценных веществ (клетчатки, витаминов, минералов) очень низкое, - поясняет ученый.

Влияет и снижение физической активности: от соцсетей-игр в смартфоне не оторвешься, а любые товары-услуги можно заказать. Плюс рост хронических стрессов и другие факторы (подробнее о них ниже). «Сколько проживет новое поколение зависит и от того, как работаем мы - над прививанием здоровых привычек, технологиями продления жизни, антивозрастной медициной. Но если продолжатся нынешние тенденции, то прогноз для современной молодежи, к сожалению, неутешительный», - считает профессор Москалев.

В России, по официальным данным, ожидаемая продолжительность жизни на конец 2025 года составляла 73,4 года, к 2030 году должна достигнуть 78 лет Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

ТАЙНЫ НЕСТАРЕЮЩИХ ЖИВОТНЫХ И ПОДСКАЗКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

- Среди животных есть виды, живущие до 5-ти столетий, - рассказывает исследователь. - Велик соблазн изучить их генетический фундамент долголетия и попробовать применить это к нашему здоровью.

Некоторые секреты долгожительства братьев наших меньших уже удалось разгадать.

- Африканская мышка, голый землекоп, живет в 8 раз дольше обычной мыши. А летучая мышь ночница Брандта считается самым мелким долгоживущим млекопитающим. Будучи размером с майского жука, в дикой природе она может жить до 40 и более лет, - описывает профессор Москалев. - При том, что у млекопитающих есть общее правило: чем крупнее по размеру вид животных, тем дольше они живут.

Почему землекоп, ночница и некоторые другие оказались исключением? «Этим видам удалось уйти от хищников под землю, в пещеры, на дно океана. Когда внешних угроз меньше, эволюция может инвестировать ресурсы в долгую жизнь», - поясняет ученый.

Также Алексей Москалев вместе с коллегами занимался расшифровкой генома одного из самых крупных долгожителей, серого кита. Его секрет долголетия оказался в отличной, очень активной работе системы контроля и ремонта различных повреждений в организме, «уборки» испорченных белков и т.д. Это точно применимо и к людям.

- Долгая жизнь - прежде всего хорошая защита от стресса и поломок, - раскрывает формулу ученый. - В повседневной жизни такие механизмы тренируются, включаются и активно работают, когда организм получает меньше еды (ограничение калорий), испытывает кратковременный стресс из-за физнагрузок, повышенной или пониженной температуры (как в бане, сауне), нехватки кислорода (во время гипоксических тренировок). Но ключевые слова здесь - кратковременный и разумный, подъемный стресс. Именно он улучшает починку ДНК и продлевает жизнь. Если же стресс слишком сильный, превращается в хронический, система защиты и починки истощается, ускоряется старение и сокращается жизнь.

Животные-долгожители

* Полярная акула - 512 лет

* Исландская циприна (моллюск) - 507 лет

* Гренландский кит - 211 лет

* Гигантская черепаха - 194 года

* Человек - 122 года

* Лобстер - 100 лет

* Слон - 65 лет

* Шимпанзе - 59 лет

* Жако (попугай) - 49 лет

* Летучая мышь - 41 год.

(Из презентации Алексея Москалева на основе научных данных).

ПРОВОКАТОРЫ УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ

- Конечно, хотелось бы, чтобы люди с каждым днем становились здоровее и жили все дольше. Но пока мы видим обратное, - отмечает профессор Москалев.

Многие условия современной жизни в большей степени стимулируют ускоренное старение, чем тормозят его. Ученый назвал главных провокаторов быстрого дряхления организма и сокращения продолжительности жизни.

1. Избыток еды и ожирение.

Переедание, лишний вес, частое употребление ультрапереработанных продуктов - все это доказанно повышает биологический возраст, ускоряет старение, подчеркивает эксперт.

2. Загрязненный воздух.

Мельчайшие частицы от выхлопов транспорта, промышленных процессов, строительства и т.д. при регулярном дыхании способствуют развитию сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и деменции. Что может сделать обычный человек? Хотя бы дома установить бытовой очиститель воздуха с HEPA-фильтром, советуют специалисты. Также могут частично помочь увлажнители: при нормальной влажности вредные частицы быстрее оседают, а не висят в воздухе.

3. Недостаток движения.

Нужны как аэробные нагрузки (ходьба быстрым шагом, бег, плавание и т.п.), так и силовые - с гантелями, на тренажерах или собственным весом. Также очень важны упражнения на равновесие (например, стоять на одной ноге, ходить на носочках) и растяжка. Сидячий образ жизни доказанно ускоряет старение.

4. Нарушения сна.

Недосып и прерывистый сон, когда человек больше пары раз просыпается среди ночи - в числе главных врагов долголетия.

5. Социальная изоляция.

Общение, взаимодействие с людьми крайне важны для нормальной работы головного мозга. Влияние одиночества на смертность сопоставимо с курением и ожирением.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Более чем на 60% здоровое долголетие определяется образом жизни, подчеркивает Алексей Москалев. Не отрицая роль генетики, даже при самых осторожных оценках доля, которая зависит от нас, остается впечатляюще большой. И рассказы о прадедушке, который прожил до 100 лет с сигаретой в зубах, это не отменяют. Потому что закономерности подтверждаются на сотнях тысяч и миллионах случаев, а не на одном, пусть и выдающемся примере.

Продолжение следует. Во 2-й части в ближайшее время в разделе «Здоровье» на KP.RU вместе с экспертом мы разберем 7 главных принципов питания для долгой жизни и расскажем, какие съедобные растения в наших краях содержат больше всего веществ, защищающих от старения.

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