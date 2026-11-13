Вопрос дня: А вам удавалось что-то выгодно купить на распродажах? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Игорь Николаев, главный научный сотрудник Института экономики РАН:

- Буквально вчера очень выгодно отхватил на распродаже туалетную бумагу - две упаковки по 12 рулонов, скидка практически 50%! А вообще из выгодных покупок за последнее время больше всего запомнилась зимняя резина для автомобиля, которую пару лет назад удалось купить с хорошей скидкой.

Светлана Разворотнева, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ:

- Вообще какие-то скидки и акции, особенно с появлением маркетплейсов, можно найти в течение всего года, совсем необязательно ждать «черную пятницу» или что-то подобное. Меня знаете какая покупка больше всего за последнее время порадовала? Только не смейтесь - это были грабли! Прекраснейшие, с металлической ручкой. И поскольку дачный сезон закончился, купила со скидкой процентов в 70.

Роман Петров, адвокат, Уфа:

- Однажды мы с супругой смогли на осенней распродаже купить с огромной скидкой авиабилеты в Белград. Правда, продавались они аж на март. Но в итоге мы отметили 8 Марта в столице Сербии, причем туда и обратно слетали всего за 25 тысяч рублей.

Ян Арт, экономист:

- Больше всего вспоминается покупка одежды еще в прошлом веке на лондонской Оксфорд-стрит - с гигантскими скидками до 80%. В России, по моим ощущениям, такая традиция тоже усилилась и распродажи перестали быть только маркетинговой заманухой. Но моя практика показывает, что наиболее выгодные скидки на одежду и обувь можно увидеть не на привязанных к какой-то дате распродажах, а при ликвидации уходящих или сезонных коллекций.

Игорь Моржаретто, автоэксперт:

- На распродажах секонд-хенда в 90-е годы я одел ребенка. В итоге у меня маленькая дочь ходила в роскошных одеждах! А так - знаете, я в азартных играх, как правило, не участвую. Есть даже такое выражение - «черная Пятница была только у Робинзона, а все остальное - надувательство». Что касается сезонных распродаж, то я очень уважаю людей, которые готовят сани летом и покупают зимнюю куртку весной. Но я, увы, к ним не отношусь и обычно покупаю зимнюю куртку, когда совсем прижмет и за полную стоимость.

Константин Апрелев, сооснователь Российской гильдии риэлторов:

- Да, но ничего крупного. В основном на распродажах удачно покупал мелочи - какую-то одежду, посуду…

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