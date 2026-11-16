Могильников и Головин поспорили из-за нового Джеймса Бонда Фото: Иван МАКЕЕВ.

Стало известно, что новым Джеймсом Бондом станет звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон. Видеоанонс опубликовал официальный аккаунт франшизы совместно со студией Amazon, которая теперь будет заниматься производством фильмов серии. Корреспондент KP.RU узнал у российских знаменитостей, что они думают о неожиданном выборе. Звезда «Слова пацана» Ярослав Могильников обрадовался назначению, а Александр Головин, известный по сериалу «Кадетство», отреагировал куда менее восторженно.

Вечером 16 ноября на премьере фильма «Рокки — это я» в кинотеатре «Октябрь» Ярослав Могильников признался, что уже успел прочитать новость о Паттинсоне по дороге на мероприятие. Актеру выбор создателей франшизы пришелся по душе: он уверен, что его коллега справится с ролью.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

«Я только ехал, читал это сейчас. Я люблю очень Роберта Паттинсона. Я думаю, он клево справится. И я смотрел с ним фильм, где он себе в руку выстреливал. Короче, я думаю, он клево справится. Роберт Паттинсон классный. Привет тебе, Роберт Паттинсон!» — сказал звезда «Слова пацана» будущему агенту 007.

Могильникова также признался, хотел бы он сам однажды примерить смокинг знаменитого шпиона. «Не знаю, почему бы нет? Мне кажется, я со своим СДВГ… у меня был бы очень смешной Джеймс Бонд, который все время тупил бы и… Вот такого Джеймса Бонда я бы сыграл».

Фото: Иван МАКЕЕВ.

А Александр Головин, прославившийся благодаря сериалу «Кадетство», новости не особенно обрадовался. Актер напомнил, что Паттинсон уже успел сыграть другого культового героя, и с иронией заметил, что роль агента 007 вполне могла достаться ему самому. «Серьезно? Он Бэтмена еще играл, да? И эти фильмы с ним, про вампиров, да? На его месте должен был быть я! Не знаю, не знаю, честно скажу… Но это Джеймс Бонд, все-таки щепетильная история. Мне не нравится упаковка. Посмотрим, что внутри».

Своим мнением о новом исполнителе роли поделились и юмористка Елена Борщева с мужем, бодибилдером Валерием Юшкевичем. Борщева считает, что смена актера неизбежно повлечет за собой и перемены в образе спутницы Бонда.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

«Мне кажется, интересный выбор, потому что все-таки Бонды, они должны меняться, и, соответственно, раз поменялся Бонд, поменяется и девушка Бонда. Мы уже все просто с нетерпением гадаем», — рассказала Елена.

Валерий Юшкевич предположил, что создатели могут удивить зрителей и сохранить героиню из предыдущей части. «А прикинь, впервые девушка останется?» — поинтересовался он у супруги.

Борщева не исключила и других неожиданных решений: «Из первой части, да? Ну сейчас же модно, чтобы девушки были немножко старше. Но мне кажется, это интересно. И немножко выше. Не удивлюсь, если будет немножко, чуть-чуть мистики, в смысле, честно».

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Юшкевич, в свою очередь, заметил, что элементы зрелищности и фантастики в бондиане давно перестали быть чем-то удивительным. «Последние серии Бонда мы вот с тобой какой-то смотрели, когда там просто они неимоверно гоняли на машинах по какой-то там Италии, что ли, или Испании. И то есть мистика там уже давно присутствует в этих фильмах».

Корреспондент KP.RU поинтересовался у Елены, не хотела ли она сама сыграть девушку Бонда. «Я даже мечтать о таком не могла, но было бы круто», — ответила юмористка.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Однако Валерий нашел способ заверить жену, что ей и без кинопробы удалось получить заветную роль: «Малышка, ты сыграла ее, просто ты в жизни моя девушка Бонда».