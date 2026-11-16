Гоша Куценко Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Мы встретили Гошу Куценко на премьере семейной комедии «Дедмобиль», рассказывающей историю опытного водителя, столкнувшегося с автомобилем с искусственным интеллектом. На мероприятии, которое прошло в московском кинотеатре «Художественный», Гоша рассказал, что не только пользуется искусственным интеллектом, но и снял первый в России ИИ-фильм «1962», посвященный Карибскому кризису. Премьера картины запланирована на 18 марта 2027 года. А мы смогли задать создателю несколько вопросов.

- Вы не боитесь критики, учитывая, что ИИ сейчас не все жалуют?

- Ой, только этого и жду…

Вот Илон Макс, кстати, тоже снимает с помощью ИИ (миллиардер выпустил 7-минутный эпизод «Одиссеи», — прим. Ред.)…

А мы написали ему в офис. Уже послали наши ролики и предложили сотрудничество. У нас картина о том, как два ветерана войны, русский и американец, спасают мир от ядерной катастрофы. Мне кажется, ему это может быть интересно. Я видел, как они работают. Наши ребята работают не хуже. Я вам скажу, 80% IT в мире, тех, кто создавал нейронные сети — это выходцы из СНГ. Это наша школа прикладной математики. Наши ребята. Это люди, которые объединяют в себе и таланты, и авторов, и режиссеров, и операторов, и программистов. Это к нам, к русским. Это у нас в генах. Американцы с нами уже связались и предлагали сотрудничество.

- Как вы к этому пришли?

- Я пришел через музыку. Делал музыкальные ролики. На площадках, снимаясь в кино, в перерывах создавал ИИ-шные ролики. Я вдруг понял, что это может существовать на уровне искусства, красоты, выразительности. Я подумал, почему бы не попробовать научить ИИ-шных актёров играть. И я, как актёр, вам скажу: они с определёнными задачами справляются. И даже уже в игровом кино. Это не означает крах актёрской индустрии. Я думаю, это перезагрузка. Как когда-то появилось кино параллельно с театром. И тут просто появилась новая форма кинематографа… Скоро выйдет и первый ролик нашей картины. Я даже буду заходить на сеансы, подсматривать, как люди реагируют.

- Получается, что вы сделали первый в России фильм, полостью созданный с помощью ИИ?

- Я думаю, что по большому счету, он будет одним из первых в мире. Есть китайский аналог. Мы летали в Китай, посмотрели. Наше преимущество все в новых сетках..

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

- Вы уже говорили про актеров. Получается, вы их полностью сгенерировали?

- Да. Мы полностью их придумали. У нас был главный герой, который оказался поразительно похож на Тома Холланда. Это даже удивительно. А мы начинали этим заниматься летом, когда как раз вышел «Человек-паук» с Томом Холландом. И получилось, что и там Холланд, и тут Холланд. А мы его выбрали, кастинг утвердили, нарисовали полкартины, и я принёс картину Алексею (вероятно, имеет в виду продюсера). Он посмотрел и сказал : «Очень впечатляюще, красиво. Но при чём здесь Холланд? Нас не поймут». И мы делали перекаст. Сейчас переделываем всю картину. Больше того, я вам скажу, что сценарий фильма у меня лежал с 2018-го года, и я хотел его снимать. А сейчас бюджет вышел практически в 20 раз меньше. Я думаю, это очень сильная козырная карта в наше сложное время, когда ту картину, которая стоит миллиард рублей, можно снять в 20 раз дешевле. Мне кажется, для нашего времени это шикарная экономия. Причем, у меня историческая картина. Вы представляете, сколько интересного исторического игрового материала можно показать нашей молодежи? Сколько можно сидеть на сказках? Хотя сказки, созданные искусственным интеллектом, уже тоже есть.

- Получается, что многие актеры в будущем могут остаться без работы. Выйдет ваш фильм, и молодые режиссёры начнут за вами повторять…

- Может, артистов начнут ценить еще больше? Кто его знает? Я думаю, игровое кино останется. Актер все равно останется королем на площадке. Просто будет сильное подспорье. Будут комбинировать актерскую игру.

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