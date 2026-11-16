Алла Пугачева с мужем-иноагентом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Максим Галкин* впервые подтвердил давние слухи об Алле Пугачевой. Тихая старость Примадонне, судя по всему, не светит. Измученная болезнью 77-летняя певица по сей день выступает на корпоративах, чтобы содержать семью.

Максим Галкин* дал на Кипре заключительное шоу, приуроченное к своему 50-летию. Иноагент выступил в театре Лимасола.

Алла Пугачева побывала на концерте. Испытывающая проблемы с ногами пенсионерка пришла в театр, опираясь на руку помощницы. Алла Борисовна самостоятельно идти не могла. Видимо, боли дают о себе знать. Она старалась улыбаться, хотя и выглядела уставшей.

Примадонна в последнее время сильно сдала. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Меж тем очевидцы, побывавшие на концерте, поделились неожиданной правдой о звездной семье. Так, по их словам, на шоу Галкин* признался, что зарабатывает на своих турах меньше, чем его знаменитая жена на эксклюзивных корпоративах.

Артист пытался не только шутить, но и петь. К слову, снимать его выступление было запрещено. Охрана строго следила за нарушителями.

"В этот раз снимать вообще не разрешали. Охраны столько нагнали, что было страшно в лишний раз в телефон заглянуть. Самая смешная часть была про Кипр. Но я вам ее не покажу из-за злых охранников", - пожаловалась одна из поклонниц артиста в соцсетях.

Стоит отметить, что публика давно подозревала, что старенькая Пугачева продолжает выступать из-за нехватки денег. У Галкина* с концертами не все гладко. Недавно его шоу в Стамбуле отменили. Максима* выгнали турки из-за высказываний в поддержку Израиля в конфликте с Газой.

* - Физическое лицо, включенное Минюстом РФ в реестр иностранных агентов