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Звезды13 ноября 2026 21:17

Сын Аллы Пугачевой растет статным красавцем: вот как сейчас выглядит Гарри Галкин

Сын Аллы Пугачевой не уступает сестре-двойняшке Лизе в красоте
Ольга ЛИБГАРДТ
Алла Пугачева с мужем-иноагентом дают двойняшкам Гарри и Лизе все самое лучшее

Алла Пугачева с мужем-иноагентом дают двойняшкам Гарри и Лизе все самое лучшее

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Поклонники обсуждают новое фото сына Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. 13-летний Гарри Галкин растет вдали от России, учится в Европе, говорит на нескольких языках и увлекается спортом.

Поклонники ахнули при виде новых фотографий сына Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Дело в том что Гарри неожиданно быстро повзрослел. Он стал ростом с отца-иноагента, у подростка кудрявые волосы. По мнению публики, мальчик статен и красив.

Иноагент с сыном Гарри

Иноагент с сыном Гарри

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

"Красавец растет", "Какой красивый сын", "Какой уже взрослый", "Когда из малыша успел вырасти этот прекрасный принц", "Гарри и Лиза очень красивые, хорошо воспитаны", "Какой парень", "Как уже возмужал Гарри!", "Какой же Гарри красавчик!", - пишут люди.

Стоит отметить, что сейчас часто появляются фото и самой Примадонны. 77-летняя певица не отказывает поклонникам в селфи во время прогулок по Лимасолу. Звезда советской эстрады выходит в свет без макияжа и в парике.

Алла Борисовна охотно фотографируется на улице

Алла Борисовна охотно фотографируется на улице

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов