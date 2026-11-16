Дроны ВСУ атаковали Крымский мост Фото: Виталий ПАРУБОВ.

Боевики ВСУ ударили по Крымскому мосту. Объект подвергается атакам вторую ночь подряд. Крымский полуостров пытались атаковать вновь с вечера 16 ноября. В результате движение по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщил в "Макс" глава Крыма Сергей Аксенов.

После атаки на Крымский мост местные власти призвали жителей доверять только проверенным источникам информации. Гостей региона попросили воздержаться от поездок в направлении поврежденного объекта.

"О развитии ситуации сообщим дополнительно", - известил Сергей Аксенов.

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уведомил, что вместе с главой Крыма координирует действия и прорабатывает все необходимые решения. Он порекомендовал пока не выезжать из города на материковую часть России через мост.

"Тем, кто сегодня ночью или утром планировал выезд из Севастополя на материковую часть России через мост, следует пока воздержаться от поездок. Вся дополнительная информация будет утром", - написал Развозжаев в MAX.

Подробности о масштабе повреждений на объекте не приводятся. Движение на мосту приостановлено до стабилизации ситуации.

Что известно об ударе по Крымскому мосту 16 ноября

После прошлой атаки ВСУ Крымский мост был закрыт почти семь часов. Налет на Керченский полуостров произошел 16 ноября в 02:22. После этого движение по мосту с обеих сторон ограничили. В середине дня поезда смогли продолжить следование. В Керчи на фоне инцидента развернули оперативный штаб. Логистика на мосту к вечеру была частично восстановлена. Движение автомобилей запустили в реверсивном порядке.

Стоит отметить, что прошлая ночь была неспокойной не только для Крыма. Беспилотники сбивали над целым рядом областей. Всего под удар попали 13 регионов, Краснодарский край, Московская область и Крым. Только на столицу летели 600 БПЛА. Всего над страной ликвидировали 1336 дронов ВСУ.

При этом уже 19 ноября в Шэньчжэне состоится ожидаемая многими встреча российского, китайского и американского лидеров Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. ВСУ вновь массированно атакуют РФ на фоне предстоящих переговоров.