«Вояджер-1» вот-вот начнет отмерять второй световой день Фото: NASA.

Без малого полвека (49 лет, 2 месяца и 11 дней) понадобилось космическому зонду «Вояджер-1» (NASA’s Voyager 1 spacecraft), чтобы преодолеть расстояние в один световой день и стать первым в истории земным аппаратом, отлетевшим от родной планеты столь рекордно далеко.

Рекордсмен был запущен 5 сентября 1977 года.

Улетел и не обещал вернуться

В среду 18 ноября 2026 года в 13:16:07 мск до межзвездного посланника будет столько, сколько проходит луч света за один день – 24 часа, двигаясь, соответственно, со скоростью света, которая составляет в космическом вакууме 299 792, 458 километров в секунду.

В одном световом дне почти 26 миллиардов километров (25 902 068 356). Чтобы отдалиться хотя бы на один световой год, «Вояджеру-1» надо преодолеть такое расстояние 365 раз. Световой год, которым отмеряют расстояния до звезд, насчитывает примерно 9,46 триллиона километров (9 460 730 472 580,8). До ближайшей к нам – Проксимы Центавра – 4,62 световых года. Но она не по пути.

Voyager 1, посланный исследовать дальние планеты Солнечной системы, благодаря гравитационным маневрам – разгону за счет силы притяжения этих планет, не задержался в Солнечной системе, став, как его назвали Интерстеллером (Interstellar).

Земля с расстояния 6 миллиардов километров выглядит бледно-голубой точкой Фото: NASA.

Что ищет он в краю далеком

Voyager 1 вышел в межзвездное пространство еще в 2012 году. Или чуть позднее. Выражаясь более научно, он вылетел за пределы гелиосферы - эдакого пузыря, образованного разлетающимися в разные стороны частицами солнечного вещества. Пузырь противостоит космическому излучению, сдерживая его потоки.

Там, где внешний поток частиц – из межзвездного пространства - встречается с внутренним – от Солнца, проходит граница гелиосферы. Факт ее пересечения зафиксировали научные приборы, установленные на борту аппарата. Ученые неоднократно анализировали данные, полученные от детекторов магнитных полей, датчиков энергетических частиц, частиц плазмы, и подтвердили: зонд действительно покинул наш мир. Плотность частиц гелиосферы резко снизилась, а космическая радиация, наоборот, усилилась.

Что там в межзвездном пространстве? Пока — ничего особенного. За границей гелиосферы тоже имеется плазма, но она холоднее и плотнее «нашей». Космического излучения за границей больше.

Voyager 1 все еще способен присылать научные данные, полученные с помощью приборов, оставшихся включенными. Из десяти работавших до недавнего времени осталось три. Один из них - детектор заряженных частиц низких энергий (LECP) -

отключили 17 апреля нынешнего года ради экономии энергии, оставив, правда, возможность включить его заново.

Сам зонд питается от РИТЭГ – радиоизотопного термоэлектрического генератора, работающего на плутонии-238. Тепло его распада преобразуются в электричество термопарами, изрядно испортившимися за время полета.

Граммофонная пластинка с рисунками на борту Voyager 1 ждет, когда инопланетяне ее послушают Фото: NASA.

Генератор, который раньше выдавал около 500 ватт, теперь еле-еле обеспечивает 220. Зонд из последних сил поворачивает антенну и согревает себя от космического холода. Обмен сигналами с ним занимает двое суток – сутки туда, сутки обратно – издержки невообразимой дали, в которой находится аппарат.

В NASA разработали план под громким названием Big Bang, сообразно которому специалисты собираются оптимизировать энергопотребление. Приборами будут манипулировать, периодически подключая наиболее экономный их набор. Если манипуляции, удадутся, то «осмысленная» работа Voyager 1 может быть продолжена до 30 годов нынешнего века. Пока энергия совсем не иссякнет. Далее – жизнь после смерти.

Ждем встречи с инопланетянами

Примерно через 40 000 лет находящийся в коме Voyager 1 вплотную приблизится к созвездию Жирафа. Есть ли там инопланетяне, пока неизвестно. Но у нас припасен для них подарок. Зонд везет «письмецо» и граммофонную пластинку. Земляне отправили их в надежде, что инопланетяне когда-нибудь перехватят нашего межзвездного посланника – прочтут и послушают. Ведь впереди у него целая вечность.

ДУШЕЩИПАТЕЛЬНО

Бледно-голубая точка

В феврале 1990 года после завершения основной исследовательской программы Voyager 1 сделал исторический снимок – сфотографировал Землю, улетев за орбиту Нептуна. Наша планета была заметна оттуда – с расстояния около 6 миллиардов километров - в виде крошечной бледно-голубой точки. Снимок так и назвали – бледно-голубая точка (Pale Blue Dot). Представляя его публике, Карл Саган – астроном из Корнеллского университета и автор идеи произнес проникновенные слова:

«В этой голубой точке находятся все, кого вы знаете… Это очень маленькая сцена на огромной космической арене».

Снимок стал главным символом хрупкости нашего мира - единственного известный нам дома в космос. Людям надо бы чаще на него глядеть – может, одумаются.

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