Сергей Бурунов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялась закрытая светская премьера семейной комедии «Дедмобиль» (в прокате с 19 ноября). Фильм рассказывает историю опытного водителя, столкнувшегося с автомобилем с искусственным интеллектом. Роль шофера исполнил Юрий Стоянов, а умную машину озвучил Сергей Бурунов. В конце фильма Бурунов также появится в роли самого себя.

А мы поинтересовались у Сергея — хотел бы он иметь умный автомобиль с искусственным интеллектом?

«Если бы я был оператором всего этого и контролировал бы как-то, то да, почему нет», — ответил KP.RU Бурунов.

Рассказал актер и про курьёзные истории, связанные с такси. Оказалось, что Сергей так же, как и многие, мог хорошо погулять, а затем забыть что-то в машине.

«Я оставлял много чего в такси… Телефон забывал. Себя там я забывал частенько. И засыпал я. Чего только не было», — улыбнулся актер.

Бурунов добавил, что его всегда очень быстро отпускают сотрудники ГИБДД. Вероятно, это связано с ролью Сергея в сериале «Полицейский с Рублевки», где он сыграл подполковника полиции Владимира Яковлева.

«Было дело, конечно, штрафовали, но сейчас отдают честь и желают доброго пути», — поделился артист.

Еще мы поинтересовались на счет планов Сергея Бурунова на грядущие праздники. Оказалось, что актер не любит вопросы про Новый год.

Сергей Бурунов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

«Я вообще не люблю Новый год. Потому что я человек весенний. Я рожден весной. Люблю весну и лето… Я не люблю есть оливье и шампанское в 12 часов ночи», — признался Сергей Бурунов.

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