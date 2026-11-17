Экс-генпрокурор России Юрий Скуратов Фото: Иван МАКЕЕВ.

- …Юрий Ильич, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, биограф Скуратова.

- Привет, Саша.

- Да вот такая человеческая история приключилась с бывшим полковником МВД Захарченко, осужденным на 16 лет. Он в колонии заключил брак со своим адвокатом Валерией Туниковой. Как бы вы с человеческой и правовой точки зрения оценили бы этот сюжет? Он не новый, был даже художественный фильм как-то на эту тему.

- Ну, как? Его можно оценить и с человеческой, и с правовой точки зрения…

Главное, что Конституция России и наше исправительное законодательство позволяют эти вещи сделать…

- То есть, имеется в виду, жениться в тюрьме?

- Конечно. Это - показатель гуманизма и человеческого отношения к людям, которые подвергнуты серьезному уголовно-правовому наказанию. Это первый момент.

- А есть второй?

- Надо, видимо, учитывать, что это произошло не сразу, а все же они несколько лет общались, это осознанное решение. (заключение брака. - А.Г.) Видимо, их, действительно, связывают чувства.

Потому что не так просто решиться на этот брак, поскольку впереди еще довольно большой период разлуки.

СПРАВКА «КП»

17 мая 2022 года суд приговорил Захарченко к 16 годам колонии строгого режима и штрафу 500 млн рублей за взятки в 1,4 млрд рублей с 2007 по 2016 годы, включая 844 тыс. рублей в 2015 году за проживание в Сочи от предпринимателя. Отмечается, что Захарченко занимался взяточничеством под прикрытием криминальной группировки.

- Юрий Ильич, как вы считаете, это брак по расчету?

- От миллионов, видимо, ничего не осталось или мало что осталось. Так что здесь брак не по расчету, это абсолютно точно.

Ну, остается пожелать, чтобы это обстоятельство помогло Захарченко не только отбыть оставшийся срок, но и по-другому на жизнь посмотреть.

Поскольку, видимо, он все же многое себе позволял, имея такие деньги… А пусть поживет, как обычный человек, и процесс реабилитации, его возвращения в нормальную жизнь будет успешным.

- А если дети пойдут в этой семье?

- Это тоже, как говорится, не возбраняется.

Другое дело, что это обстоятельство может быть учтено при решении вопроса об условно-досрочном освобождении.

Конечно, при условии, что он себя вести будет прилично, не нарушать установленные порядки.

- На вашей памяти (вы все-таки давно наблюдаете эту пенитенциарную систему) много было таких браков? И чем они заканчивались?

- Нельзя сказать, что много, но были. Я, правда, не следил, чем они заканчивались…

Но само по себе это довольно примечательное явление, что люди даже в этой ситуации находят возможность реализовать свою личную жизнь, что ли, в такой форме.

- Спасибо огромное, Юрий Ильич.

- Пожалуйста.