В исследовании упомянуты компании, которые заявили об уходе из России, полностью прекратили деятельность или приостановили свою деятельность частично Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

С февраля 2022 года иностранные фармпроизводители выбрали разные стратегии работы с российским рынком: от продажи предприятий и передачи бизнеса местным партнерам до отказа от отдельных направлений деятельности. Некоторые российские подразделения сменили владельцев, другие продолжили поставки только жизненно важных препаратов.

Rusprofile узнал, какие активы иностранных компаний сохранились в России, что произошло с местными юридическими лицами и как изменились их финансовые показатели. Исследование есть в распоряжении KP.RU.

(В исследовании упомянуты компании, которые заявили об уходе из России, полностью прекратили деятельность или приостановили свою деятельность частично)

1. Bristol-Myers Squibb (BMS)

Американская биофармацевтическая корпорация, специализирующаяся на разработке инновационных препаратов, в частности для лечения онкологических, эндокринных и инфекционных заболеваний. В России распространяла препараты для лечения ВИЧ и гепатита B, сахарного диабета, ревматоидного артрита, онкологии и другие.

В мае 2022 года BMS начала передавать российский бизнес швейцарской компании Swixx BioPharma, своему партнеру в Центральной и Восточной Европе, а также приняла решение о прекращении клинических исследований на территории России. Сотрудникам российского подразделения BMS (ООО «Бристол Майерс Сквибб») предложили перейти на работу в Swixx BioPharma, а также пообещали компенсацию.

В последние годы работы в России BMS проводила исследования лекарства от болезни Крона, которые должны были завершиться в 2024 году. Ранее компания завершила клинические испытания лекарств от бляшечного псориаза и системной красной волчанки.

ООО «Бристол Майерс Сквибб» основано в марте 1995 года и действует в сфере оптовой торговли фармацевтической продукцией. Его учредителями выступают американские Bristol-Myers Squibb International Corporation (доля в компании 75,55%) и 345 Park LLC (ей принадлежит 24,45%).

С 2023 года выручка «Бристол Майерс Сквибб» является нулевой, по итогам 2022 года она составила 10,7 млрд рублей. Уже четыре года компания несет убытки: -2 млрд рублей в 2022-м, -9,7 млн рублей в 2023-м, -10,3 млн рублей в 2024-м и -990,6 млн рублей в 2025-м. Для сравнения, в 2021 году «Бристол Майерс Сквибб» выручила 24,3 млрд рублей, а чистыми заработала 588,6 млн рублей.

2. Eli Lilly

Американский производитель лекарств, известный препаратами для лечения сахарного диабета, онкологических и неврологических заболеваний. В Россию компания поставляла инсулин и другие рецептурные препараты.

В марте 2022 года Eli Lilly остановила инвестиции, рекламную деятельность, новые клинические исследования и экспорт неосновных лекарств в Россию. При этом компания заявила о намерении продолжить поставки лекарств от рака и диабета. В марте следующего года стало известно о решении Lilly передать российский бизнес Swixx BioPharma, которая будет обеспечивать поставки жизненно важных лекарств Eli Lilly в Россию. Однако не все препараты продолжают появляться на российском рынке — так, в июне 2024 года Swixx BioPharma прекратила поставки инсулина «Хумалог» по решению Eli Lilly.

В России деятельность зарубежной компании велась через ООО «Лилли Фарма». Компания зарегистрирована в мае 1998 года, ее владельцами являются нидерландская Eli Lilly Nederland B.V. (ей принадлежит 99% компании) и швейцарская Eli Lilly S.A. (доля в компании 1%). До апреля 2026 года основным видом деятельности «Лилли Фарма» была оптовая торговля фармацевтикой, сейчас организация действует в сфере предоставления вспомогательных услуг для бизнеса.

Выручка «Лилли Фарма» составила 27,2 млн рублей в 2025 году (25,2 млн в 2024 году), а убыток в прошлом году достиг -342,6 млн рублей, тогда как в 2024 году компания заработала чистыми 134,8 млн рублей. В то же время, в 2021 году «Лилли Фарма» выручила 14 млрд рублей, прибыль же составила 525,6 млн рублей.

3. Lundbeck

Датская фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке лекарств для лечения заболеваний центральной нервной системы, в том числе депрессии, шизофрении и болезни Паркинсона.

В сентябре 2025 года Lundbeck объявила о закрытии коммерческих подразделений в 27 странах, в том числе в России. Ответственность за коммерческую деятельность, включая маркетинг и поставки, была передана нескольким иностранным партнерам компании: Swixx Group, Zuellig Pharma и NewBridge Pharmaceuticals. Российское направление наравне с подразделениями в Израиле, странах Восточной Европы и Южной Америки перешло под управление Swixx Group.

ООО «Лундбек Рус» действует с сентября 2003 года и специализируется на исследовании конъюнктуры рынка, торговля фармацевтической продукцией является одним из дополнительных видов деятельности. Единственным учредителем компании выступает датская H. Lundbeck A/S. В 2025 году «Лундбек Рус» выручила 795,3 млн рублей (580,8 млн в 2024 году), а прибыль за год упала с 15,1 млн до -3,5 млн рублей. Для сравнения, выручка компании в 2021 году составила 549,9 млн рублей, а прибыль достигла 16,2 млн рублей.

4. Stada

Немецкая фармацевтическая группа, которая специализируется на производстве безрецептурных препаратов, дженериков и специализированных лекарств. Среди известных брендов — Nizoral, Grippostad, Snup и Zoflora.

В ноябре 2023 года Stada провела реорганизацию российского бизнеса: дочерняя структура компании, АО «Нижфарм», была передана люксембургской Nidda Lynx S.A.R.L., другое юрлицо которой было единственным акционером немецкой Stada Arzneimittel AG. Представители «Нижфарма» комментировали передачу российских активов как решение STADA «выделить компанию “Нижфарм” в отдельный бизнес», который продолжит работу в стране.

В апреле 2025 года президент Владимир Путин передал 100% акций «Нижфарма», принадлежавших Nidda Lynx, во временное управление российской компании «Фармирус».

АО «Нижфарм» зарегистрировано в мае 1994 года. Компанию создали на базе химико-фармацевтического завода №10, который был открыт еще в 1919 году. Позднее производственная площадка была переименована в Горьковский фармзавод, а в 1994 году в результате приватизации завод был преобразован в ОАО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» («Нижфарм»).

Stada приобрела «Нижфарм» в 2004 году. Единственным учредителем компании продолжает быть Nidda Lynx S.A.R.L. Финансовая отчетность «Нижфарма» не публикуется с 2022 года. В 2021 году организация выручила 48,5 млрд рублей, а чистыми заработала 7,9 млрд рублей.

Деятельность Stada в России также была представлена ООО «Хемофарм», управляющая заводом в Обнинске, который вошел в состав Stada Group в 2006 году в рамках поглощения сербского концерна Hemofarm. Компания основана в июне 2003 года, до января 2022 года ее соучредителем выступала немецкая Stada Arzneimittel AG — сейчас «Хемофарм» полностью принадлежит АО «Нижфарм».

В 2025 году выручка организации составила 1,7 млрд рублей (1,3 млрд в 2024 году), а убыток достиг -13,1 млн рублей, тогда как в 2024 году компания заработала чистыми 19,6 млн рублей. В то же время, в 2021 году «Хемофарм» выручила 822,5 млн рублей, а прибыль достигла 100,5 млн рублей.

Само АО «Нижфарм» выступает учредителем еще одной компании практически с момента ее основания — ООО «Аквалор». Организация основана в мае 2013 года и специализируется на деятельности агентов по оптовой торговле. До апреля 2026 года ее основным видом деятельности числилась оптовая торговля фармацевтической продукцией. Выручка «Аквалор» составила 630 тыс. рублей в 2025 году (630 тыс. в 2024 году), а прибыль за год упала с 21 тыс. до 3 тыс. рублей. Для сравнения, в 2021 году компания выручила 597 тыс. рублей, а чистыми заработала 3 тыс. рублей.

5. Orion Pharma

Фармацевтическое подразделение финской компании Orion Corporation, которое разрабатывает, производит и продает инновационные лекарства, дженерики и диагностические тесты. Orion Pharma специализируется на выпуске препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, онкологических заболеваний, астмы и ХОБЛ, ветеринарных препаратов и средств для здоровья полости рта. В частности, для России она производила включенный в перечень жизненно важных лекарств «Метипред», предназначенный для лечения ревматоидного артрита.

В октябре 2022 года появилась информация, что Orion Pharma начала ликвидацию российского офиса и планирует закрыть его до конца года, однако в самой компании уход с локального рынка отрицали и заявляли о продолжении работы «в штатном режиме». Тем не менее, в июле 2023 года из финансового отчета Orion Pharma за первое полугодие стало известно, что компания прекратила деятельность в России, после чего операционная прибыль «снизилась на 25 млн евро по сравнению с аналогичным периодом годом ранее».

ООО «Орион Фарма» действовала в России с марта 2007 года, его учредителями выступали финские Orion Export Oy (доля в компании 90%) и Saiph Therapeutics Oy (доля в компании 10%). В июле 2025 года начался процесс ликвидации компании, окончательно организация была ликвидирована в июне 2026 года.

Выручка «Орион Фарма» с 2024 года является нулевой, а убытки компания несла с 2023 года: -518 млн в 2023 году, -27,2 млн рублей в 2024 году, -14,5 млн рублей в 2025 году. В то же время, в 2021 году компания выручила 4,7 млрд рублей, а ее прибыль достигла 89,4 млн рублей.

6. Pfizer

Американский производитель фармацевтики, известный разработкой вакцин, онкологических препаратов и лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

В марте 2022 года Pfizer приостановила инвестиции в России и объявила о прекращении набора пациентов в новые клинические исследования и переносе текущих испытаний на другие площадки. При этом компания заявила о продолжении поставок жизненно важных препаратов в страну, в том числе лекарств от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

В России деятельность компании представлена ООО «Пфайзер Инновации». Организация действует с марта 2015 года в сфере оптовой торговли фармацевтической продукцией, ее учредителями являются нидерландская Pfizer PFE Eastern Investments B.V. (ей принадлежит 90% компании) и люксембургская Pfizer Luxembourg S.A.R.L. (доля в компании 10%).

Выручка «Пфайзер Инновации» составила 40 млрд в 2025 году (35,5 млрд в 2024 году), а прибыль за год увеличилась с 1,9 млрд до 3,1 млрд рублей. Для сравнения, в 2021 году компания выручила 35,7 млрд рублей, а чистыми заработала 1,8 млрд рублей.

7. Johnson & Johnson

Американская медицинская корпорация, выпускающая инновационные лекарства и медицинские изделия. В фармацевтическом сегменте работает в области онкологии, иммунологии, инфекционных и неврологических заболеваний.

В начале марте 2022 года Johnson & Johnson приостановила рекламу, набор участников в клинические исследования и дополнительные инвестиции в России. В конце того же месяца компания сообщила о прекращении поставок средств личной гигиены, при этом сохранив поставки лекарств и медицинского оборудования.

ООО «Джонсон & Джонсон» основано в декабре 2002 года и принадлежит немецким Johnson & Johnson Holding GmbH (ей принадлежит 90% компании) и Johnson & Johnson Medical GmbH (доля в компании 10%). Выручка организации в прошлом году достигла 65 млрд рублей (57,5 млрд в 2024 году), а прибыль упала с 3,6 млрд до 2,1 млрд рублей.

Для сравнения, в 2021 году «Джонсон & Джонсон» выручила 80,1 млрд рублей, а чистыми заработала 4,7 млрд рублей.

8. GSK (GlaxoSmithKline)

Британская фармацевтическая компания, работающая в области вакцин, инфекционных заболеваний и специализированных лекарств. В число наиболее известных препаратов компании входят препараты «Терафлю» и «Вольтарен».

В марте 2022 года GSK объявила о прекращении рекламных кампаний, отказе от новых клинических исследований и набора пациентов в текущие испытания. В апреле того же года компания прекратила ввоз витаминов и БАДов, а также сократила ассортимент средств гигиены полости рта.

При этом компания сохранила поставки безрецептурных препаратов в страну — в июле 2022 года GSK выделила подразделение безрецептурных препаратов в отдельную компанию Haleon, в которую вошел весь портфель брендов GSK Consumer Healthcare: «Терафлю», «Корега», «Вольтарен», «Отривин», «Фенистил», parodontax и другие.

АО «Глаксосмиткляйн Трейдинг» зарегистрировано в ноябре 1995 года и действует в сфере оптовой торговли фармацевтической продукцией. Выручка компании составила 16,9 млрд рублей в 2025 году (16,6 млрд в 2024 году), а прибыль за год выросла с 84,2 млн до 112,3 млн рублей. В то же время, в 2021 году «Глаксосмиткляйн Трейдинг» выручила 18,5 млрд рублей, а чистыми заработала 187,9 млн рублей.

АО «Хелеон Рус» основано в июле 1993 года и до ноября 2023 года носило название АО «Глаксосмиткляйн Хелскер». В прошлом году организация выручила 34,6 млрд рублей (30,7 млрд в 2024 году), при этом она уже третий год несет убытки: -5,6 млн в 2023 году, -285 млн в 2024 году и -591 млн в 2025 году. Для сравнения, в 2021 году выручка АО «Глаксосмиткляйн Хелскер» составила 24,1 млрд рублей, а прибыль достигла 414,7 млн рублей.

С февраля 2022 года иностранные фармпроизводители выбрали разные стратегии работы с российским рынком Фото: Алексей БУЛАТОВ.

9. AbbVie

Американская биофармацевтическая корпорация, известная препаратами для лечения аутоиммунных и онкологических заболеваний. Один из блоков в структуре AbbVie также занимается эстетической медициной — это подразделение, образованное из компании Allergan, которую AbbVie купила в 2020 году.

В марте 2022 года AbbVie наравне с другими зарубежными фармкомпаниями отказалась от запуска новых клинических исследований и приостановила набор пациентов в уже действующие программы. В этот же период корпорация прекратила поставки ботокса и филлеров, которые используются в эстетической медицине. Поставки жизненно важных медицинских препаратов компания официально не прекращала.

ООО «Эббви» зарегистрировано в июне 2012 года, его учредителями выступают ирландская AbbVie International Holdings Unlimited Company (доля в компании 100%) и нидерландская AbbVie Enterprises B.V. (доля в компании < 0.01%).

Сейчас организация действует в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления, однако до апреля 2026 года специализировалась на оптовой торговле фармацевтической продукцией. Выручка «Эббви» составила 19,4 млрд рублей в 2025 году (15,6 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 701,5 млн до 253,6 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году компания выручила 10,1 млрд рублей, а чистыми заработала 339 млн рублей.

ООО «Аллерган СНГ Сарл» действовало с декабря 2007 года в сфере деятельности агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, парфюмерией, косметикой и чистящими средствами. Оно принадлежало ирландской AbbVie International Holdings Unlimited Company (доля в компании 99,99%) и нидерландская AbbVie Enterprises B.V. (доля в компании 0.01%). В марте 2025 года начался процесс реорганизации компании, по итогам которого она была присоединена к ООО «Эббви», а в июле того же года «Аллерган СНГ Сарл» была полностью ликвидирована.

Выручка организации в 2024 году была нулевой, тогда как по итогам 2023 года она составила 1,4 млрд. При этом последние три года деятельности «Аллерган СНГ Сарл» несла убытки: -460,8 млн рублей в 2022-м, -112,6 млн рублей в 2023-м и -319,1 млн рублей в 2024-м. В то же время, в 2021 году компания выручила 7,5 млрд рублей, а чистыми заработала 831,6 млн рублей.

10. MSD (Merck & Co.)

Американская фармацевтическая корпорация, известная за пределами США и Канады как MSD. Производит вакцины, противоопухолевые препараты и лекарства для лечения инфекционных заболеваний.

В марте 2022 года MSD приостановила инвестиции в Россию, а также заявила о намерениях пересмотреть программы клинических исследований. В июле 2022 года компания прекратила поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, которые выпускаются и другими производителями, но при этом заявила о планах сохранить продажи своих препаратов, не имеющих аналогов.

В августе 2023 года MSD перестала поставлять в Россию зепатир — один из самых востребованных препаратов против гепатита С, у которого на тот момент не было аналогов на российском рынке.

Подразделение корпорации MSD Animal Health, которое занимается разработкой, производством и экспортом ветеринарных препаратов, также частично ограничило деятельность в России. С 2022 года компания сокращала ввоз антипаразитарного препарата «Бравекто», вакцин «Нобивак» и др. медикаментов, а после начала 2023 года официальные поставки полностью прекратились — большая часть препаратов в страну стала поставляться через параллельный импорт.

Поставки «Бравекто» возобновились в декабре 2025 года, когда австрийская площадка Intervet GesmbH получила заключение о соответствии требованиям GMP. Однако в начале марта 2026 года Россельхознадзор отозвал две партии этого препарата из-за претензий к количеству действующего вещества, при этом заверив, что дефицита лекарства в стране нет.

Деятельность корпорации MSD в России представлена ООО «МСД Фармасьютикалс». Компания зарегистрирована в ноябре 2008 года и принадлежит нидерландским MSD Human Health Holding B.V. (доля в компании 99,9%) и MSD Participation B.V. (доля в компании 0,1%). В 2025 году «МСД Фармасьютикалс» выручила 8,4 млрд рублей (9,3 млрд в 2024 году), а прибыль упала с 44 млн до -136,4 млн рублей.

До этого компания уже несла убытки: -121,5 млн в 2022 году и -577,1 млн в 2023 году. В то же время, в 2021 году выручка «МСД Фармасьютикалс» составила 19,7 млрд рублей, а чистыми заработала 734,2 млн рублей.

Российским юрлицом MSD Animal Health является ООО «Интервет», которое действует с июля 1999 года и полностью принадлежит нидерландской Intervet Holding B.V.

Выручка компании составила 36,7 млн рублей в 2025 году (1,1 млрд в 2024 году), а убыток за год увеличился с -23,7 млн до -510,7 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году «Интервет» выручила 9,4 млрд рублей, а чистыми заработала 733,9 млн рублей.

11. Novartis

Швейцарская фармацевтическая корпорация, производящая препараты для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, офтальмологических и других заболеваний.

В марте 2022 года Novartis объявила о приостановке инвестиций, коммерческой маркетинговой и рекламной деятельности в России, а также запуска новых клинических исследований и набора участников в уже действующие. При этом поставки препаратов российским пациентам компания намеревалась продолжить «с учетом текущих возможностей».

В России Novartis действует через два юридических лица: ООО «Новартис Фарма» и ООО «Новартис Нева», которое отвечает за производство медикаментов. Обе российские компании в разных долях принадлежат швейцарским Novartis Overseas Investments AG и Novartis Latinamerica AG.

ООО «Новартис Фарма» основано в декабре 2006 года в Москве и занимается торговлей фармацевтической продукцией. В прошлом году компания выручила 60,5 млрд рублей (54,3 млрд в 2024 году), а прибыль за год выросла с 588,6 млн до 1,7 млрд рублей. В то же время, в 2021 году выручка «Новартис Фарма» составила 39,7 млрд рублей, а убыток достиг 281 млн рублей.

ООО «Новартис Нева», которое отвечает за производство медикаментов, зарегистрировано в марте 2011 года в Санкт-Петербурге.

Выручка организации составила 8,6 млрд рублей в 2025 году (10,7 млрд в 2024 году), а прибыль за год уменьшилась с 450,4 млн до 259,9 млн рублей. Для сравнения, «Новартис Нева» выручила в 2021 году 6,6 млрд рублей, а чистыми заработала 94,2 млн рублей.

Некоторые российские подразделения сменили владельцев, другие продолжили поставки только жизненно важных препаратов Фото: Алексей БУЛАТОВ.

12. Takeda Pharmaceutical

Японская фармацевтическая компания, выпускающая препараты для лечения онкологических, гастроэнтерологических и редких заболеваний.

В марте 2022 года Takeda объявила о прекращении в России деятельности, не связанной с обеспечением пациентов лекарствами и поддержкой сотрудников. В частности, компания остановила новые инвестиции, рекламу и продвижение, запуск новых клинических исследований и набор участников в действующие испытания.

В апреле 2023 года стало известно о намерениях Takeda продать завод в Ярославле, в сентябре 2025 года российское подразделение фармкомпании договорилось о передаче прав на завод в Ярославле АО «Бинергия», связанному с гендиректором «Черноголовки» Алексеем Четверговым. В рамках сделки передавались права на коммерциализацию непрофильных для компании препаратов — «Актовегина» (производится в Ярославле), а также «Дексиланта», «Контролока» и «Мезаванта», которые импортируются в Россию.

Производство на заводе в Ярославле Takeda открыла в 2013 году. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск 90 млн ампул и более 3 млрд таблеток в год. По собственным данным, Takeda за десять лет вложила в развитие предприятия более €117 млн. На заводе производился в том числе «Нинларо» — один из самых продаваемых инновационных препаратов Takeda, предназначенный для пациентов с множественной миеломой.

ООО «Такеда Фармасьютикалс» зарегистрировано в мае 1994 года в Москве и специализируется на производстве лекарственных препаратов — до апреля 2026 года основным видом деятельности компании являлась оптовая торговля медикаментами.

Учредителями организации являются австрийские Takeda Austria GmbH (ей принадлежат 62% компании) и Takeda Osteuropa Holding GmbH (доля в компании 38%). В прошлом году «Такеда Фармасьютикалс» выручила 32 млрд рублей (33,4 млрд в 2024 году), а чистыми заработала 2,3 млрд рублей (2,2 млрд в 2024 году). В то же время, в 2021 году выручка фирмы составила 21,9 млрд рублей, а прибыль достигла 296,6 млн рублей.

Юридическим лицом завода Takeda в Ярославле выступало ООО «Эввье», которое до октября 2025 года работало под именем ООО «Такеда Ярославль». Учредителем организации выступает Takeda Austria GmbH.

Компания основана в мае 2009 года, сейчас ее основным видом деятельности является аренда и управление недвижимостью — до июля 2026 года «Эввье» специализировалась на производстве лекарств. С 2020 года выручка компании равняется 616 млн рублей, а прибыль в 2025 году достигла 156,8 млн рублей (73,4 млн в 2024 году). В то же время, в 2021 году «Эввье» заработала чистыми 256,7 млн рублей.

13. Roche

Швейцарский производитель инновационных лекарств и диагностических систем, значительная часть бизнеса которого связана с онкологией, иммунологией и персонализированной медициной.

В марте 2022 года Roche сообщила, что не прекращает свою деятельность в России, чтобы пациенты продолжали получать необходимое лечение, и прилагает усилия для обеспечения бесперебойных поставок препаратов в Россию и Белоруссию.

В этот же период компания приостановила набор новых участников в клинические исследования в России. В августе 2023 года Roche отозвала в России регистрационное удостоверение одной из форм «Мабтеры» — оригинального препарата, который использует действующее вещество ритуксимаб для терапии взрослых пациентов с хроническим лимфолейкозом. Препарат входил в перечень жизненно важных, однако практически не закупался из-за наличия более дешевых аналогов из России и Индии.

Деятельность Roche в России ведется через три юрлица, которые специализируются на оптовой торговле фармацевтической продукцией: АО «Рош-Москва», ООО «Рош Диагностика Рус» и ООО «Рош Диабетес Кеа Рус». АО «Рош-Москва» основано в июне 2002 года.

Выручка компании в прошлом году составила 28,3 млрд рублей (23,9 млрд в 2024 году), а прибыль за год увеличилась с 367,2 млн до 441,3 млн рублей. В то же время, в 2021 году «Рош-Москва» выручила 27,9 млрд рублей, а чистыми заработала 2,5 млрд рублей.

ООО «Рош Диагностика Рус» действует с ноября 2009 года и принадлежит швейцарским Roche Finanz AG (доля в компании 99%) и Roche Holding AG (доля в компании 1%). В 2025 году организация выручила 11,6 млрд рублей (10,5 млрд в 2024 году), а прибыль за год увеличилась с -658,4 млн до 18,5 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году выручка «Рош Диагностика Рус» составила 9,6 млрд рублей, а убыток достиг 392,1 млн рублей.

ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» зарегистрировано в мае 2016 года, его учредителями выступают швейцарские Roche Diagnostics International AG (ей принадлежат 99,99% компании) и Roche Finanz AG (доля в компании 0,01%).

Выручка организации составила 5,3 млрд рублей в 2025 году (5,1 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 491,5 млн до 203,6 млн рублей. В то же время, в 2021 году «Рош Диабетес Кеа Рус» выручила 6,8 млрд рублей, а чистыми заработала 360,7 млн рублей.

14. Gilead Sciences

Американская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и онкологических заболеваний.

В марте 2022 года Gilead объявила о приостановке всех второстепенных бизнес-операций в России, сохранив доступ к жизненно важным лекарствам. Компания также остановила создание новых центров клинических исследований.

ООО «Гилеад Сайенсиз Раша» основано в сентябре 2012 года и действует в сфере исследований конъюнктуры рынка. Единственным учредителем компании выступает ирландская Gilead Sciences Ireland UC.

Выручка «Гилеад Сайенсиз Раша» составила 920,1 млн рублей в 2025 году (878,6 млн в 2024 году), а прибыль за год увеличилась с 47,8 млн до 54,9 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году организация выручила 887,1 млн рублей, а чистыми заработала 29,5 млн рублей.

15. Bayer

Немецкий концерн, объединяющий фармацевтическое направление, производство безрецептурных препаратов и сельскохозяйственный бизнес.

В марте 2022 года Bayer приостановила весь неключевой бизнес, инвестиции в Россию и Белоруссию, рекламу и запуск новых проектов, не связанных с обеспечением поставок жизненно необходимых продуктов для здравоохранения и сельского хозяйства.

Компания подчеркивала, что не полностью приостанавливает деятельность в России, так как у нее есть «этические обязательства» в каждой стране. Компания сохраняет присутствие в России и продолжает поставлять препараты от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, товары для здоровья детей и беременных, семена и средства для защиты растений.

АО «Байер» зарегистрировано в октябре 1994 года и действует в сфере оптовой торговли фармацевтической продукцией. В прошлом году организация выручила 90,6 млрд рублей (101,8 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 6,8 млрд до 3,5 млрд рублей. В то же время, в 2021 году выручка «Байер» составила 86,4 млрд рублей, а чистыми компания заработала 789 млн рублей.

16. Sanofi

Французский производитель лекарств и вакцин. Среди основных направлений — лечение сахарного диабета, редких заболеваний, онкологических и аутоиммунных патологий. В России компания выпускает препараты «Но-шпа», «Зодак», «Лазолван», «Магне В6», «Фризиум», «Эрсефурил», «Маалокс», «Амарил» и другие безрецептурные и рецептурные препараты.

В марте 2022 года компания прекратила поставки не жизненно важных лекарств, рекламную и медийную деятельность, непрофильные расходы в России и Белоруссии, а также остановила набор новых участников в клинические исследования. При этом производственный комплекс «Санофи Восток» в Орловской области продолжил работу. Производственный комплекс «Санофи — Авентис Восток» построен в 2010 году.

С 2012 года на его мощностях начат выпуск препаратов для лечения онкологических заболеваний, а в 2013 году комплекс вышел на полный цикл производства современных инсулинов. В ноябре 2023 года стало известно, что Sanofi из-за логистических проблем почти перестала экспортировать инсулин с российского завода в Евросоюз, из-за чего не может полностью соответствовать условиям для налоговых преференций в рамках специнвестконтракта, заключенного с властями региона и Минпромторгом.

Деятельность Sanofi в России ведется через три юридических лица: АО «Санофи Россия», АО «Санофи Восток» и ООО «Опелла Хелскеа». АО «Санофи Россия» основано в июне 2000 года. Выручка компании составила 48,5 млрд рублей в 2025 году (65,7 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 2 млрд до 1,9 млрд рублей. Для сравнения, в 2021 году «Санофи Россия» выручила 51,1 млрд рублей, а 1,7 млрд рублей. АО «Санофи Восток» зарегистрировано в декабре 2004 года.

В прошлом году организация выручила 2,9 млрд рублей (2,2 млрд в 2024 году), а чистыми заработала 373,7 млн рублей (165,7 млн в 2024 году). В то же время, в 2021 году выручка «Санофи Восток» составила 3,3 млрд рублей, а прибыль достигла 253,2 млн рублей. ООО «Опелла Хелскеа» действует с октября 2020 года и принадлежит АО «Санофи Россия».

В 2025 году компания выручила 23,2 млрд рублей (21,6 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 317,5 млн до 61,2 млн рублей. Для сравнения, выручка «Опелла Хелскеа» в 2021 году была нулевой, а убыток составил -219,2 млн рублей.