Очередным поводом для слухов стало видео с премьер-министром правительства республики Башкортостан Александром Шельдяевым. Фото: соцсети Александра Шельдяева

В соцсетях снова заговорили о том, что россиян будут принудительно отправлять на спецоперацию. Очередным поводом для слухов стало видео с премьер-министром правительства республики Башкортостан Александром Шельдяевым, где он утверждает, что на встрече с промышленниками обсуждались вопросы мобилизации и заключения контрактов на военную службу работниками предприятий. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание ложных инфоповодов, верить этому нельзя. Ролик смонтирован с помощью нейросетей, а на вброс указывает сразу несколько факторов.

Сразу можно обратить внимание на то, что спикер звучит неестественно и монотонно, слова расходятся с мимикой. Не удивительно, ведь создатели фальшивки просто с помощью ИИ наложили речь на готовую запись. За основу взяты кадры с Шельдяевым, которые он опубликовал на своих официальных страницах 11 ноября. Да, тогда действительно проходило совещание с с представителями промышленности, но говорили на нем о роботизации, цифровизации и внедрении искусственного интеллекта в производства. Речи о том, что нужно отправлять сотрудников на СВО, не шло.

Еще один важный момент - подделку распространяют с фейкового канала премьер-министра в Телеграме. Ссылка похожа на настоящую, но там нет буквы «n» в адресной строке, тогда как в оригинале она есть - t.me/ansheldyaev. Добавим, что лже-паблик создан как раз для того, чтобы устраивать провокации и распространять вранье среди жителей Башкирии. Так, недавно там появилась публикация о том, что благотворительный фонд, созданный Шельдяевым, собирает деньги для помощи бойцам СВО. В действительности же он об этом не сообщал.

Также здесь был опубликован поддельный указ главы Башкортостана о запрете на въезд в Республику для трудовых мигрантов. Там были допущены масса ошибок, неприемлемых для документов подобного рода, и указана выдуманная статистика МВД.

Власти призывают проверять информацию, особенно с учетом активного развития нейросетей. Важно доверять только проверенным и официальным источникам.