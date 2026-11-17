На первом месте в этом году - майор полиции Валерий Минликаев из Башкортостана. Именно он стал «Народным участковым». Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Женщина устроила собачий приют в однокомнатной квартире и не дает жизни другим соседям. Пьянчуга-муж избивает жену и гоняет запуганных детей. Наркоманы зарезали продавца и обокрали магазин. И везде люди с надеждой бегут к участковым полиции с просьбой помочь. Без них никак.

Работа у ребят тяжелая, нервная, требующая огромной выдержки и самообладания. А чтобы выявить самых лучших уже 16 лет проходит Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый», партнером которого традиционно стала наша «Комсомольская правда».

Партнером конкурса традиционно стала «Комсомольская правда». Фото: Михаил ФРОЛОВ.

«ПАТРИОТ» ЕДЕТ В БАШКИРИЮ

В этом году он проходил в несколько этапов. Сначала – народное голосование в регионах. Затем победители этих голосований приехали в Москву. Их ждали 3-х дневные испытания на базе ВИПК МВД России в Домодедово. Нужно было не только продемонстрировать знания законов и ответить на вопросы экспертов, но и показать физические навыки. Кросс 3 км, стрельба из пистолета Макарова, который еще нужно разобрать и собрать на время, после - боевые приемы борьбы и физическая подготовка – подтягивание, отжимание.

Интрига - кто же стал лучшим сохранялась до 17 ноября – профессионального праздника участковых уполномоченных полиции. Поздравили их первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко, руководитель департамента корпоративных продаж ООО «УАЗ» Андрей Ермолаев и генеральный директор «Комсомольской правды» Олеся Носова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

- Благодарю каждого участкового за ответственную, самоотверженную работу. Только в этом году вами раскрыто каждое четвертое преступление, пресечено около 1,2 миллиона административных правонарушений. Проведена компетентная проверка по 8 миллионам обращений, – обратился к участковым полиции министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев.

На первом месте в этом году - майор полиции Валерий Минликаев из Башкортостана. Именно он стал «Народным участковым». Его наградили медалью МВД России «За доблесть в службе», памятным ведомственным нагрудным знаком, почетной грамотой и автомобилем УАЗ «Патриот». А победитель прошлого года – капитан полиции из Чеченской республики Рамзан Дадуев передал ему памятную статуэтку – главный символ конкурса.

Второе место у капитана полиции Александра Резанова из Вологды, третье – у лейтенанта полиции Ирека Ситдикова из Татарстана. Их наградили медалями МВД России «За доблесть в службе», почетными грамотами и ценными подарками.

Финалисты конкурса Фото: Михаил ФРОЛОВ.

НЫРЯЛ НА ГЛУБИНУ 16-ЭТАЖКИ

«Народный участковый» - 41-летний Валерий Минликаев еще в юности решил, кем хочет стать. Физическая подготовка у него была блестящая, а самообладанию и силе духа научила служба в армии.

- В армии я служил в морских частях пограничных войск в должности старшего водолаза. Служил в Анапе, учебку проходил в Севастополе. Нырять нам приходилось на глубину 16-этажки – это примерно 45 метров. Учились поиску людей, затонувших кораблей, - вспоминает Валерий.

Говорит, что именно выдержка помогла ему победить на конкурсе. Потому что кроме физической силы, нужно было взять волю в кулак, не растеряться в ответственный момент и показать все, на что ты способен.

Свою карьеру начинал с патрульной службы МВД и уже 12 лет работает участковым в Калтасинском районе Башкортостана. Конечно, за это время интересных случаев немало.

Победитель прошлого года – капитан полиции из Чеченской республики Рамзан Дадуев передал Валерию Минликаеву памятную статуэтку – главный символ конкурса. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

ЙОГУРТ НАВЕЛ НА СЛЕД

Вспоминает кражу, которую удалось раскрыть по бумажке от йогурта.

- Преступники ограбили магазин, вынесли достаточно много продуктов. И вот, обходя свой участок, обратил внимание на фольгу от йогурта. Попросил хозяина этого дома открыть погреб, а там все, что он вытащил из магазина – продукты, спиртное, - рассказывает Валерий Минликаев.

Еще одно преступление он предотвратил в свой обеденный перерыв. Приехал пообедать домой и услышал, как сосед общается с кем-то по телефону. Что-то в его голосе Валерия насторожило, прислушался, так и есть: сосед уже едва мошенникам свои данные не сообщает.

- Пришлось вмешаться. Убедил немедленно прекратить разговор. Все мы участковые - немного психологи, нужно чувствовать, как повести себя в той или иной ситуации. С кем-то действуешь ласково, с кем-то – решительно. Так и тут. Успели позвонить в МФЦ, чтобы мошенники не украли его деньги. Он теперь, как встречает меня, всегда вспоминает тот случай и благодарно жмет руку, - улыбается Валерий и говорит, что повезло тогда оказаться в нужное время в нужном месте.

Валерий Минликаев рассказал о своей службе Фото: Михаил ФРОЛОВ.

МЕДВЕДИ И КИЛОМЕТРЫ БЕЗДОРОЖЬЯ

На участке Валерия живет чуть больше трех тысяч человек. Кажется, немного. Только живут они в семи селах. А между ними порой 25 км непроходимых дорог. Если вы все еще жалуетесь, что у вас душный офис, в котором сломан кондиционер, а в кулере нет воды, добро пожаловать провести один рабочий день в компании Валерия. Адреналин точно получите!

- Места у нас дикие, медведей много. Мой сосед пошел за грибами как-то и столкнулся нос в нос с медведем. Между ними было не больше 30 метров. Хорошо, что взял с собой лайку. Та отвлекла внимание медведя на себя, и он смог забраться в свою машину, - рассказывает участковый о реалиях жизни в его краях. Передвигается он там тоже на служебном авто УАЗ «Патриот». Теперь будет личный!

Валерия Минликаева наградили медалью МВД России «За доблесть в службе», памятным ведомственным нагрудным знаком, почетной грамотой и автомобилем УАЗ «Патриот». Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Жена Валерия – учитель истории в местной школе. Сыновья 15-летний Виталий и 11-летний Елисей с детства приучены к спорту. Вместе с отцом они занимаются биатлоном, теннисом. А лучший отдых для народного участкового – это рыбалка. Сейчас вся его семья с нетерпением ждет дома.

- Признаться, что у меня первое место и домой я поеду за рулем новенького УАЗА «Патриот» я узнал прямо перед награждением. Меня пригласили в Москву, но не сказали, какое место я занял. Надо сказать, что все ребята в конкурсе были очень сильные, - признается победитель.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Дома вся семья посидит за праздничным столом, пригласят соседей, а потом Валерий Минликаев снова вернется к своим обязанностям: спасать, помогать, нести справедливость.

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