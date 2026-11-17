Певица Нюша рассталась с возлюбленным на фоне трагедии с сестрой Фото: Иван МАКЕЕВ.

В жизни Нюши произошли очередные перемены. Певица, которая недавно вернула себе прежнее имя, теперь завершила отношения с диджеем Владом Ханецким. Их роман продолжался около полутора лет. О расставании стало известно после того, как поклонники заметили несколько перемен в поведении пары в соцсетях.

Первыми тревожными сигналами стали взаимные отписки: Анна Шурочкина и Влад больше не следят друг за другом в интернете. Вскоре диджей начал оставлять комментарии под фотографиями других девушек, которые поклонники восприняли как недвусмысленные знаки внимания. Позднее источник издания Super, знакомый с артистами, подтвердил, что пара действительно больше не вместе.

Еще летом ничто не предвещало разрыва. Нюша и Ханецкий даже представили совместную песню, однако после выхода композиции перестали публиковать романтические кадры вдвоем. При этом снимки с бывшим избранником певица из своего аккаунта пока не убрала. В начале отношений артисты не спешили рассказывать о романе публично. Тайное стало явным после того, как друзья Нюши случайно раскрыли личность ее избранника в соцсетях. После этого исполнительница сама подтвердила, что встречается с Владом.

Нюша с сестрой Марией Шурочкиной Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Ханецкий редко мелькает в светской хронике. Известно, что он родом из Саратова, выступает под сценическим именем Khaney, а в разные годы работал с Джиганом и группой «Artik & Asti».

Новость о переменах в личной жизни певицы появилась на фоне тяжелого происшествия в семье. Ее младшая сестра Мария Шурочкина, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, получила ожоги после возгорания одежды во время заправки биокамина в своей московской квартире. «Маша сейчас в реанимации. Голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку», – писала 36-летняя Анна Шурочкина.

Нюша и Мария – сестры по отцу. Их отец Владимир Шурочкин, бывший участник группы «Ласковый май», также занимался продюсированием певицы. Анна построила карьеру в шоу-бизнесе, а Мария добилась больших успехов в спорте: она завоевала олимпийское золото на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и Токио в 2021-м.