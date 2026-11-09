Нюша высказалась о состоянии младшей сестры, которая чуть не сгорела из-за биокамина: «Маша в реанимации»

Певица Нюша и ее сестра Мария Шурочкина Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Сегодня стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 31-летняя Мария Шурочкина чуть не сгорела в собственной квартире в одном из московских ЖК. Она заправляла биокамин, как вдруг на ней вспыхнула одежда. Сестру певицы Нюши в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Ранее в разных источниках сообщалось, что площадь ожогов на теле Шурочкиной увеличилась до 32%. Состояние спортсменки переквалифицировали со среднего на тяжёлое из-за угрозы жизни. У олимпийской чемпионки сгорела кожа на голове, груди, животе и руках. По этой причине начался некроз тканей.

Однако, старшая сестра Марии, известная певица Нюша эту информацию опровергла.

«Маша сейчас в реанимации. Голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку», — сообщила в соцсетях 36-летняя Анна Шурочкина.

Анна и Мария — сестры по отцу. Владимир Шурочкин — один из бывших солистов группы «Ласковый» и продюсер Нюши. Если Нюша популярна в мире шоу-бизнеса, то Мария хорошо известна в мире спорта. Она дважды становилась олимпийской чемпионкой — на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и в Токио в 2021 году.

Пока непонятно, каким образом пламя из биокамина переметнулось на олимпийскую чемпионку. Известно, что отопительно-декоративные устройства используют во многих многоквартирных домах. Биокамин не требует дымохода, вытяжки или сложного монтажа и заправляется жидким биотопливом (биэтанолом).

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