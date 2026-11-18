Спецвыпуск. Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Раньше ответы не отличались особым разнообразием. Но сегодня от обилия вариантов разбегаются глаза. У некоторых глаза так и не сбегаются: выбор - это всегда очень сложно. И детям решили помочь.

Читая список московских колледжей и перечень профессий, которым в них обучают, кажется, будто собралась какая-то креативная группа и предугадала все детские мечты. От родителей требуется лишь минимальная инициатива, для того чтобы подросток определился с будущей специальностью. Достаточно начать - и сразу втянетесь в увлекательный квест: от психолога, который выявит способности подростка, до дней открытых дверей и фестивалей профессий, где можно загореться каким-то делом, выбрать образовательное учреждение или даже найти работодателя, к которому захочется устроиться после получения диплома.

Москва - это город профессий

В столице прошел фестиваль колледжей.

• Свыше 30 тысяч школьников и взрослых посетили осенний фестиваль колледжей «Город профессий».

• 43 столичных колледжа.

• Более 150 профессий.

• Более 300 мероприятий.

Было из чего выбрать.

Москва, что называется, вложилась по полной: оборудованные по последнему слову техники лаборатории и мастерские, опытные мастера, увлекательные мастер-классы… Все можно было посмотреть, потрогать, попробовать сделать самому, задать любые вопросы. Все для того, чтобы помочь будущим абитуриентам определиться с профессией, познакомиться со студентами, преподавателями и работодателями, увидеть учебные классы и посмотреть, чему и как предстоит учиться.

Токарь XXI века - это рабочий, программист, инженер и творческая личность. Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Нельзя объять необъятное, поэтому мы тут коротко и лишь о некоторых.

• В колледже информационных технологий «ИТ. Москва» ребята создавали игровой уровень, «взламывали» учебный сайт, настраивали сети.

• В колледже автоматизации и информационных технологий № 20 участвовали в интерактивной космической миссии «ИТ-КосмоХаб 2054» и запустили виртуальный космический корабль.

• В медицинском колледже № 7 учились проводить сердечнолегочную реанимацию и делать уколы, знакомились с основами рентгенологии.

• В колледже полиции как настоящие криминалисты искали следы преступлений, стреляли в тире, составляли фотороботы.

• В Московском образовательном комплексе «Запад» осваивали профессии индустрий гостеприимства и красоты: готовили молекулярную икру, вникали в основы ресторанного дела, учились создавать прически, участвовали в дефиле.

• В Московском автомобильнодорожном колледже имени А. А. Николаева разбирали и собирали двигатели, участвовали в пит-стопе и наблюдали за дрифт-заездами моделей автомобилей.

• Зарабатывали игровые деньги на мастер-классах и обменивали их на сувениры в «Лавке города», а еще учились проверять купюры на подлинность и работать с банковским оборудованием.

• В колледже архитектуры и дизайна № 26 гости знакомились с профессиями реставратора, мастера столярноплотничных работ, посетили иммерсивный театр и музей арт-объектов «Звуки стройки».

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А еще учились арт-терапии, программированию роботов, жестовому языку, анимации, ювелирному делу...

Не маникюрша, а дизайнер индустрии красоты. Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

P. S. Уважаемые родители школьников! Не ждите следующего фестиваля колледжей. Думайте о будущем ребенка прямо сейчас. В течение всего учебного года в Москве проходят профориентационные мероприятия. Ознакомиться с описанием специальностей можно на портале «Школа.Москва» в разделе «Атлас профессий» на вкладке «Колледжи». Там же есть информация о днях открытых дверей. Нужно лишь выбрать направление и профессию.

КСТАТИ

Всего в столице возведут семь инновационных колледжей.

Строительство суперколледжа планируется завершить в 2029 году. Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

СКАЗАНО!

«Фестиваль позволил школьникам не только познакомиться с востребованными профессиями, но и попробовать себя в качестве того или иного специалиста, пообщаться с представителями предприятий и студентами колледжей. Это поможет ребятам лучше понять, что им действительно интересно, и определиться с дальнейшим образовательным маршрутом».

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН.

Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Учеба будет авангардной

В Коммунарке началось строительство крупнейшего колледжа в стране.

В столичном районе Коммунарка начали строительство крупнейшего в России центра среднего профессионального образования. Комплекс рассчитан более чем на 16 тысяч учащихся. Они получат самые востребованные профессии в сферах строительства, транспорта, ИТ, креативных индустрий, гостеприимства. В общей сложности 43 специальности, наиболее востребованные в экономике города.

Площадь комплекса - 113 тысяч квадратных метров; четыре корпуса, расположенных на едином стилобате, спроектированных в стиле русского авангарда. Также предусмотрены производственные полигоны с тяжелым оборудованием. В центральной части разместится многофункциональное пространство с большим и малыми амфитеатрами, медиатеками и выставками.

Для обучения каждой специальности здесь воссоздадут условия полного производственного цикла. Мастерские, лаборатории и учебные полигоны оснастят оборудованием, аналогичным тому, что используют на предприятиях. Например, для будущих строителей оборудуют уличный полигон площадью более двух гектаров. Студенты разной специализации смогут пройти все этапы работ - от геодезических изысканий и устройства котлована до демонтажа зданий.

И ГЛАВНОЕ

Посмотрели? Увлеклись? Глаз загорелся?

Теперь следующие шаги:

• пойти на профориентационные консультации и тестирование;

• составить список вопросов и задавать их специалистам приемных комиссий;

• узнавать об условиях приема и сроках подачи документов в колледжи Москвы.

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