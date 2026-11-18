Свыше 70 процентов обучения занимает практическая подготовка. Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

В ведении правительства Москвы - 55 колледжей. В них обучают по самым востребованным на рынке труда специальностям во всех ключевых сферах экономики: промышленности, строительстве, ИТ, креативных индустриях, транспорте, здравоохранении, образовании и социальной сфере, безопасности и праве, финансах и торговле, сфере услуг и гостеприимства.

В последние несколько лет город ведет глобальную перестройку системы среднего профессионального образования (СПО). От строительства новых зданий колледжей и размещения в них оборудования до полного переосмысления системы подготовки кадров под запрос работодателей.

Партнеры столичных колледжей - 3,8 тысячи компаний - лидеры в своих отраслях. Эти названия у всех на слуху: госкорпорация «Ростех», Московский метрополитен, АО «Шереметьево безопасность», ПАО «МОЭК», концерн ВКО «Алмаз-Антей», «Главстрой», МГТС, «Ростелеком», «Мосгортранс», «Сбербанк», «Газпром», «Яковлев», Ассоциация «Российские автомобильные дилеры», автозавод «Москвич» и многие другие. Их специалисты и эксперты помогали анализировать и перерабатывать образовательные программы, разрабатывали стандарты оснащения мастерских. Они же встречают студентов на практике.

Несовременного у нас нет

В описаниях и репортажах из московских колледжей самое популярное слово - «современный». Дело в том, что другого оборудования, а также технологий и методик обучения сейчас просто не может быть - на данный момент 100% образовательных программ приведены к новым стандартам. При этом они постоянно актуализируются с учетом передовых отраслевых знаний и изменяющихся потребностей рынка труда.

Учеба перестала быть сидением за партой: свыше 70% времени занимает практическая подготовка. Студенты осваивают не одну, а несколько смежных профессий. Минимальный стандарт уровня квалификации - третий, а по ряду специальностей - четвертый. Передают им опыт и знания не только учителя-теоретики, а опытные квалифицированные мастера с предприятий. Кстати, они тоже регулярно проходят стажировки и повышают свою квалификацию на реальных производствах и в школах мастеров. Нельзя ведь отставать от школоты.

Выпускники не только знают теорию, но и подкованы на практике. Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Также в Москве созданы четыре флагманские площадки для практической подготовки студентов колледжей. Здесь сконцентрировано высокотехнологичное оборудование. Располагаются они в промышленных кластерах, рядом с теми предприятиями, где потом смогут работать выпускники.

Первая такая площадка открылась в 2024 году в индустриальном парке «Руднево». В 2025-м появились еще три: центр «Профессии будущего» в Печатниках и центр практической подготовки для машиностроения в ОЭЗ «Технополис Москва», а также площадка «Север».

Полностью обновить инфраструктуру городских колледжей планируется к 2031 году. В том числе построить семь новых общей площадью почти 400 тысяч квадратных метров. Там будут учиться более 60 тысяч студентов.

Внимание к каждой детали. Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

С места в карьеру

Студент, помни: за тобой следят! Кто? Преподаватели и наставники, те самые мастера с предприятий и руководители концернов, эксперты отраслей и члены жюри олимпиад и профессиональных соревнований. Эти охотники за кадрами прямо с первого курса отмечают, кто из вас на что способен, и расхватывают самых трудолюбивых и талантливых еще во время обучения.

Сегодня большинство доступных вакансий в Москве ориентировано на специалистов со средним профессиональным образованием. Две трети старшекурсников получают первые предложения и начинают работать еще во время учебы, а 94 процента трудоустраиваются в первый год после окончания колледжа. Таков результат тесного сотрудничества столичных колледжей более чем с тремя тысячами профильных отраслевых предприятий.

Наши передовики

С 2023 по 2026 год в столичных колледжах модернизировали почти 1,7 тысячи лабораторий и мастерских. Они нужны для того, чтобы ребята с первого курса могли осваивать профессиональные навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Всего до конца 2027 года планируется обновить около 2050 таких практических учебных площадок.

Вот, например...

• В Московском государственном образовательном комплексе оборудовали лаборатории и мастерские для специальностей «Мехатроника и робототехника», «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств». В них установили оборудование, позволяющее обучаться на практике более 700 будущим монтажникам радиоэлектронной аппаратуры и специалистам по автоматизации, робототехнике, приборостроению.

С 2023 по 2026 год в столичных колледжах модернизировали почти 1,7 тысячи лабораторий и мастерских. Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

• В колледже московского транспорта появился интерактивный тренажерный комплекс, на котором будущие помощники машиниста осваивают управление электропоездом в условиях, максимально приближенных к реальным. Ежегодно на нем проходят подготовку более 500 студентов. Под руководством преподавателей и мастеров с реальным опытом работы в качестве машинистов и машинистов-инструкторов в АО «Центральная ППК» и ОАО «РЖД» студенты отрабатывают базовые навыки управления поездом и учатся действовать в нештатных ситуациях.

• Во флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы «Руднево» студенты получают навыки по промышленным направлениям: авиационному производству, машиностроению, электронике, автоматизации производства. Обучение ведется в партнерстве с ведущими промышленными предприятиями города. На площадке два основных блока мастерских - машиностроительный с металлорежущим оборудованием и блок по производству и обслуживанию высокотехнологичных устройств. В них студенты осваивают те же технологические процессы, что и на реальных предприятиях, - от проектирования до изготовления и контроля качества выпускаемой продукции. Технические возможности центра «Руднево» позволяют проводить отраслевые мероприятия разного уровня и масштаба. Здесь регулярно проходят профессиональные соревнования, например конкурс «Московские мастера», региональные и всероссийские этапы чемпионата «Профессионалы», отраслевые чемпионаты по профессиям для предприятий и корпораций, конкурс «Мастер года» и многие другие.

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