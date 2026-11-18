Сегодня профессия автомеханика - одна из самых востребованных. Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Путевка в жизнь

Наши студенты постоянно участвуют и побеждают в конкурсах профессионального мастерства, соревнуются со сверстниками из России и других стран и регулярно берут призовые места.

Три года подряд сборная колледжей Москвы становилась лучшей в общекомандном зачете Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». По итогам 2025 года ребята завоевали 247 медалей, в том числе 154 золотые. Также студенты занимали призовые места на международных соревнованиях.

Чтобы не углубляться в историю, приведем несколько примеров этого года.

• В рамках XXII Международной выставки «Junwex Москва» на ВДНХ проходил конкурс молодых дизайнеров-ювелиров. Соревновались более 500 студентов и выпускников колледжей России, Китая, Узбекистана, Киргизии, Казахстана и Монголии. В двух из шести номинаций главные награды присудили студенткам столичных колледжей.

• Сборная Москвы четвертый раз подряд стала лучшей на чемпионате высоких технологий (финал прошел в Великом Новгороде). Наши ребята получили пять золотых, три серебряные и три бронзовые медали, показав знания и навыки по 17 компетенциям (всего их было 20). Столицу представили 17 ребят из девяти образовательных учреждений города. Всего в чемпионате приняли участие свыше 400 человек более чем из 200 команд - конкурсанты из всех субъектов Российской Федерации и 30 стран.

• В конце сентября в столице прошли соревнования молодых реставраторов в рамках пятой международной выставки «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях». Участниками соревнований стали 90 студентов профильных колледжей и вузов 12 регионов страны, а также Белоруссии и Казахстана. Москву на конкурсе представили 16 студентов из колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 и образовательного комплекса градостроительства «Столица». Участники выполняли задания из практики настоящих мастеров. Юные москвичи проявили способности в 11 компетенциях. Среди них - реставрация лепнины, штукатурки, декора из дерева и камня, покрытия из позолоты, а также металлических кровель. Ребята завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды.

ФОТОФАКТ

Уже два года подряд весной проходит форум колледжей

в Гостином Дворе. В 2026 году на этой площадке свои программы представили 55 городских и 12 федеральных и частных колледжей. Для ребят организовали более 90 интерактивных мастер-классов, где каждый мог попробовать себя в деле. Будущие абитуриенты получили возможность познакомиться с ведущими работодателями и студентами, понять свои профессиональные интересы и приобрести практический опыт. Форум посетили 80 тысяч школьников и взрослых.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Студент второго курса Московского государственного образовательного комплекса по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» Михаил ЛУГИНИН:

- Результаты профтестирования для меня были ожидаемы, потому что это то, чем я хотел заниматься с детства. Я ходил на несколько профессиональных проб, в несколько колледжей. Самая запоминающаяся профпроба была в сфере промышленности. Там окончательно понял то, что хочу связать с этим всю жизнь. Я бы посоветовал ребятам пройти профпробы и обязательно прийти в колледж, чтобы попробовать свои силы в выбранной профессии и почувствовать атмосферу студенческой жизни. Это точно поможет с выбором. Конечно, нужно прислушиваться к зову сердца.

Семья - мама, папа и брат поддержали меня в выборе профессии, а также во всех моих начинаниях. И в колледже с первого курса я чувствовал, что нахожусь на своем месте.

Преподаватели всегда поддержат и помогут справиться с любой сложной ситуацией. Здесь много практики и возможностей для развития. В прошлом году мы заняли первое место на выставке «Агравия» благодаря слаженной работе команды и наставника.

СТАТИСТИКА

93% девятиклассников, поступивших в колледжи Москвы этим летом, приняли участие хотя бы в одном мероприятии программы профориентации.

ПОДЫТОЖИМ

Если подросток решит стать участником программы комплексной профессиональной ориентации, то совершенно бесплатно получит:

• тестирование и консультации в центре «Профессии будущего»,

• профессиональные пробы в колледжах,

• экскурсии к работодателям,

• фестивали профессий и форумы,

• дни открытых дверей.

Бонусы: самостоятельность, любимая профессия, успешное трудоустройство, заработок. И еще: никаких ЕГЭ.

ТАК И СКАЗАЛА

Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Студентка третьего курса медицинского колледжа № 1, лучшая в номинации «Спортсмен года» конкурса «Студент года Москвы», победитель чемпионата России 2025 по чир-спорту, серебряный призер Кубка России - 2025 и чемпионата России - 2026 Варвара ГУЩИНА:

- Победа в конкурсе «Студент года Москвы» - лучшее доказательство того, что можно быть успешным в учебе, не жертвуя увлечениями. Спорт и медицина

в моей жизни не противоречат, а идеально дополняют друг друга, и я на правильном пути к своей цели - стать врачом-реабилитологом. Регулярные тренировки воспитали во мне дисциплину и выносливость, которые в моей будущей профессии медика значат не меньше, чем знание анатомии. При этом я понимаю, что без прочной теоретической и практической базы, которую дает колледж, одного спорта было бы недостаточно. У нас очень много практики, и мы начинаем отрабатывать навыки в симуляционных классах буквально с первых курсов.

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Старт в профессию после 9-го

В центре «Профессии будущего» подростку помогут выбрать специальность, а в колледже - попробовать себя в ней на практике.

С 2023 года в Москве реализуется уникальная программа комплексной профориентации учащихся девятых классов. Подростки могут бесплатно определить свои интересы и склонности, выбрать и получить востребованную профессию.

За эти годы в программе приняли участие 200 тысяч девятиклассников (в прошлом учебном году - 80 тысяч).

В центре «Профессии будущего» эксперты на основе диагностики определяют способности подростка, а также шкалу его интересов. Дают рекомендации по подходящим направлениям обучения. Затем ребята знакомятся с представителями колледжей, подробнее узнают об особенностях профессий, о том, как построено обучение, о возможных работодателях.

Один из важнейших этапов программы - профессиональные пробы в мастерских и лабораториях. Они позволяют попробовать профессию «руками» и понять, нравится ли она.

Кроме того, ребятам организуют экскурсии на предприятия партнеров-работодателей колледжей. В прошлом учебном году такую возможность школьникам предоставили около 500 крупнейших организаций и предприятий столицы.

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