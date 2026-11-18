Помните хазановского студента кулинарного техникума? Так вот сегодня в колледжах интересно и в супе всего хватает. Фото: Владимир НОВИКОВ/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Своими руками

В 2026 году по решению мэра Москвы в столице запустили бренд «Сделано колледжами Москвы». И это не просто красивая вывеска - за ним стоит реальное дело. В учебно-производственных комплексах, созданных на базе модернизированных лабораторий и мастерских, под руководством наставников студенты создают авторскую продукцию. Ребята не только осваивают профессии на практике - они участвуют в важных социальных проектах, которые приносят пользу Москве и ее жителям и видят результат своего труда. Молодой специалист уже во время обучения чувствует: его работа нужна людям.

Сейчас УПК есть в 22 столичных колледжах. То есть в каждом втором. В них студенты осваивают профессиональные навыки, участвуют в социальных проектах и выпускают востребованную продукцию на продажу под брендом «Сделано колледжами Москвы».

Студенты сделали более 20 тысяч изделий. Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Далеко за примерами ходить не надо

• Семь колледжей стали участниками проекта по выпуску элементов городской инфраструктуры по заказу Комплекса городского хозяйства Москвы. Студенты изготовили 180 скамеек, 70 контейнерных площадок и 130 бетонных сфер для городских улиц, почти 690 баннеров.

• Мебель и оформление для школ. К началу учебного года студенты четырех колледжей сделали для школ 7,2 тысячи малых круглых пуфов, 270 регулируемых парт и стульев, более 390 лавочек, столов-стоек, стеллажей и матов, а также 300 корпусных стеллажей, тумб, шкафов и трибун. Кроме того, ребята участвовали в оформлении школ: создавали витражи с логотипом «Московское образование» и узоры для оклейки входной группы. Они работали с деревом, металлом, тканями, используя станки с числовым программным управлением, 3D-принтеры, сварочное и швейное оборудование.

• Текстиль, сувениры, полиграфическая продукция, товары для дома, игрушки... Студенты 17 столичных колледжей изготовили более 10 тысяч авторских товаров. Среди самых узнаваемых коллекций - «Дневники Толстого» с цитатами писателя; коллекция «Классики о Москве»: в нее вошли аксессуары и предметы интерьера с образами и известными фразами Л. Толстого, А. Чехова,

А. Пушкина и других классиков; одноименная книга со старинными фотографиями столицы и высказываниями писателей о Москве.

• Ресторанный проект. В прошлом году открыт первый ресторан столичных колледжей «Встреча друзей» во Дворце пионеров на Воробьевых горах: студенты трудятся в нем поварами, пекарями, кондитерами, бариста, официантами, администраторами, совмещая работу с обучением.

Студенты сделали более 20 тысяч изделий. Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

ГДЕ КУПИТЬ

Сейчас приобрести продукцию студентов можно в колледже информационных технологий «ИТ. Москва» (улица Академика Миллионщикова, дом 20) и технологическом колледже № 21 (Сиреневый бульвар, дом 4г).

• Украшения детских поликлиник. В декабре 2025 года студенты Московского технологического колледжа имени И. А. Лихачева во время учебно-производственной практики сделали 150 комплектов праздничных украшений (щелкунчики, паровозы, барабаны и лошадки) для детских поликлиник на высокотехнологичных станках с числовым программным управлением.

Всего с начала 2026 года под брендом «Сделано колледжами Москвы» студенты изготовили более 20 тысяч изделий. Товары представили на крупных мероприятиях, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме, на Форуме колледжей в Гостином Дворе, в пяти арт-павильонах «Сделано в Москве» на площадках проекта «Лето в Москве». А также на Международном маркете дизайна и мерча «Арт. Молодость» (в рамках Международного фестиваля молодежи) в Екатеринбурге и на кинофестивале «Антарес».

Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Мыло с запахом антоновки

О проекте «Сделано колледжами Москвы» рассказывает замдиректора технологического колледжа № 21 Денис КАРЛОВ:

- Это уникальный проект, самый наглядный пример того, насколько сегодня востребовано среднее профессиональное образование и продукция, которую студенты столичных колледжей создают во время обучения.

Если раньше результат учебной практики оставался внутри мастерской, то сегодня он виден всем. У студента есть возможность пройти все этапы и изготовить изделие на профессиональном оборудовании, увидеть его в готовом виде, презентовать его, продвигать, реализовывать.

Наш колледж активно вовлечен в этот проект сразу по нескольким направлениям. Наши ребята создают авторские коллекции, в том числе изделия для дома, сувенирную продукцию, оригинальное мыло (с запахом любимой с детства антоновки), свечи. Для них это возможность не просто освоить какую-то отдельную операцию, а охватить процесс целиком.

Мы также выполняем производственные заказы, связанные с городской инфраструктурой. Например, под брендом «Сделано колледжами Москвы» студенты нашего учебно-производственного комплекса делают пуфы и информационные баннеры для столичных школ.

Что важно: ребята вовлечены не просто в непосредственное производство, они могут участвовать и в разработке дизайна, подготовке макетов. То есть для каждого студента этот проект становится настоящим производственным процессом, внутри которого еще и творческие задачи стоят.

КАК ВАМ ТАКОЕ?!

Фото: Артур НОВОСИЛЬЦЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

Болид из дерева, стекла и пластика

Гоночные болиды, как известно, создают мощнейшие умы крупных автокорпораций. За большие деньги годами корпят над новой моделью, используя все передовые наработки всепланетной инженерной мысли. У нас его прототип за полгода сделали студенты Московского технологического колледжа имени И. А. Лихачева - будущие электротехники.

Презентация прошла в Музее Гаража особого назначения ФСО России.

Основой стала трехмерная компьютерная модель, разработанная техником колледжа и куратором

проекта Антоном Грибовым. По ней ребята изготовили форму будущего корпуса из древесной плиты, соединили подготовленные на станках пластиковые детали и укрепили конструкцию стеклотканью со смолой. Получился прочный и легкий материал - стеклопластик. Такую технологию используют при производстве корпусов гоночных автомобилей и катеров. Затем студенты покрасили детали, собрали подвеску, установили двигатель и колеса.

Еще тридцать учащихся колледжа помогали основной команде на разных этапах работы.

Дорабатывать и доводить до совершенства болид студенты продолжат в течение учебного года.

Над выпуском работали: редактор Сергей ЧЕРНЫХ, бильдредактор Елена КАРПОВА, дизайн, верстка - Дмитрий ПОЛУХИН.

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