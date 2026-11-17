«В честь Дня ребенка вам положена государственная выплата!» - такое заманчивое сообщение получают многие российские родители по электронной почте и в мессенджерах. Фото: MilanMarkovic78/Shutterstock/Fotodom

ДЕНЬГИ ВАШИ – БУДУТ НАШИ

«В честь Дня ребенка вам положена государственная выплата!» - примерно такое сообщение сейчас получают многие российские родители по электронной почте и в мессенджерах. Всемирный день ребенка (если вы вдруг не знали) отмечается 20 ноября, вот аферисты и подсуетились.

К сообщению прилагается ссылка, по которой предлагают перейти «для получения выплаты». И если по ней кликнуть, она приведет вас на фишинговый (ворующий данные) сайт. Внешне страница может быть похожа на Госуслуги или сайт Соцфонда. Там предлагают «зарегистрировать ребенка», «подтвердить родство» и указать данные банковской карты. Иногда дополнительно запрашивают код из СМС якобы для подтверждения заявки.

- Если вы ввели CVV/CVC-код (три цифры с обратной стороны карты, - Ред.), то пароль из СМС уже не нужен: мошенники и так получат доступ к карте, - предупреждает IT-эксперт Александр Токаренко, член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности.

А затем мошенники привязывают карту к платежному сервису или онлайн-кошельку и оплачивают покупки либо переводят деньги на свой счет.

- А если карта кредитная и привязана к интернет-платежам, выберут еще и весь лимит, - добавляет собеседник.

ДРОП-СТОП, МЫ ПОДОШЛИ ИЗ-ЗА УГЛА

Но воровство денег - это еще не все. Мошенники могут добавить реквизиты карты в цепочку дропперских счетов – они используются для вывода денег, похищенных у других людей. На карту могут приходить эти средства, которые затем переправляются дальше. Жертва может даже может не заметить движения денег, особенно если отключено СМС-оповещение или push-уведомления от банка.

- При этом юридически вы будете отвечать за деятельность по своей карте. Станете звеном в схеме по отмыванию незаконных доходов, - говорит эксперт. К слову, за дропперство грозит наказание вплоть до шести лет тюрьмы.

А еще при активном движении «левых» денег по счету налоговая может заинтересоваться источником дохода.

- Вы можете открыть личный кабинет в ФНС и обнаружить, что вам начислили налог на незадекларированные доходы. Или попросят обосновать источник дохода, - рисует мрачную картину Токаренко.

Мошенники могут добавить реквизиты вашей карты в цепочку дропперских счетов. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

ДАННЫЕ РЕБЕНКА - ОТДЕЛЬНАЯ МИШЕНЬ

На фишинговом сайте собирают не только данные карты родителей, но и сведения о ребенке: имя, дату рождения, а иногда и данные свидетельства о рождении. Для мошенников это отдельная ценность - такую информацию можно использовать годами.

- Если они выманят персональные данные, да если еще и ребенка, то потом его могут развести на что-то, - предупреждает эксперт.

По его словам, украденные данные детей сегодня используют для шантажа и вербовки.

- Могут позвонить якобы из спецслужб и сказать, что ваши родители финансируют ВСУ, и вы должны что-то поджечь, - приводит пример Александр Токаренко. - Вариантов очень много.

Эксперт отмечает, что детей все чаще пытаются вовлечь в противоправные действия, и украденные персональные данные упрощают эту задачу: мошенники обращаются к ребенку по имени, знают его возраст и семью - и потому легко входят в доверие.

- Сейчас очень аккуратно надо быть с персональными данными, потому что активность аферистов усиливается и усиливается, - подчеркивает собеседник.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ

Госвыплаты назначаются автоматически или через Госуслуги. Никаких «регистраций» на сторонних сайтах, звонков и подтверждений родства для этого не требуется. Фото: Евгения ГУСЕВА.

1. Запомните главное: госвыплаты назначаются автоматически или через Госуслуги. Никаких «регистраций» на сторонних сайтах, звонков и подтверждений родства для этого не требуется.

- О выплатах вам сообщат в личном кабинете на Госуслугах, - говорит Александр Токаренко. - А то и вызовут в администрацию.

2. Не переходите по ссылкам из сообщений о выплатах. Проверять информацию только на Госуслугах или сайте Соцфонда. Заходить туда лучше напрямую через поисковик или закладку.

- Я вообще не советую переходить по ссылкам на Госуслуги, - предупреждает Токаренко. - Даже если уведомление пришло якобы от портала, зайдите в личный кабинет напрямую и проверьте, есть ли оно там. Если нет - это мошенничество.

3. Не передавайте никому карту и доступ к счету.

4. Не вводите CVV/CVC-код и коды из СМС на сторонних ресурсах.

- CVV вы вводите, когда оплачиваете услугу в интернет-магазине, а не когда получаете деньги, - поясняет эксперт. - Коды из СМС - это вообще красный флаг. Если просят такой код, разговор заканчивайте.

5. Проверяйте уведомления в личном кабинете Госуслуг. Если там нет информации о выплате, значит, сообщение с высокой вероятностью мошенническое.

6. Если данные уже ввели - действовать быстро. Порядок такой:

Шаг 1. Заблокируйте аккаунт на Госуслугах. Это первое, что нужно сделать: через портал злоумышленники могут добраться до многого.

Шаг 2. Заблокируйте карты. Позвоните в банк или сделайте это через приложение.

Шаг 3. Сообщите в банк о подозрительных операциях. Попросите отменить последние переводы, если они уже прошли или находятся в процессе.

Шаг 4. Обратитесь в МВД с заявлением о взломе. Это нужно, чтобы зафиксировать: действия от вашего имени совершали не вы.

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