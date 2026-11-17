Роспотребнадзор предупредил о начале сезонного подъема ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

У детей в школах закончились осенние каникулы. И, как обычно, началось! Насморк, кашель, подъем температуры. Как отмечает Роспотребнадзор, по итогам последней недели отмечается прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За этот период зарегистрировано 608 тысяч новых случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. А ведь еще пару недель назад заболевших было 555 тысяч по стране!

Впрочем, такая динамика вполне укладывается в многолетние наблюдения. Возвращение детей с каникул, обмен инфекцией всегда приводит к волне простуд.

О таком раскладе предупреждал в начале осени к.м.н., врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков: «Рост заболеваемости, в том числе и гриппом, судя по ежегодным графикам, всегда происходит в ноябре, точнее, конце ноября-начале декабря».

Гриппа, к счастью, пока немного (2,8 тысячи случаев). В основном детей и взрослых косят вирусы негрипозной этиологии (80% всех заболевших). Среди них риновирусы (32,1%), парагрипп (16,2%) и так далее.

Обычно эти заболевания протекают легче, чем грипп. Но тем не менее, неприятности (и осложнения) доставить могут. Так что не забывайте простые, но эффективные меры профилактики:

- регулярно мойте руки с мылом. А при это недоступно - используйте санитайзеры,

- раз в сутки протирайте телефоны, наушники и планшеты дезинфицирующими салфетками.

- проветривайте помещения.

- избегайте мест массового скопления людей.

При первых признаках недомогания Роспотребнадзор рекомендует ограничить контакты, остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

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