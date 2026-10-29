Противостоять новому коронавирусу и простудам: ученые назвали пять работающих методов укрепления иммунитета

Существуют способы поддержать иммунитет - это комплексный и регулярный подход. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

В США и Европе распространяется новый высокозаразный штамм коронавируса PJ.2.1. В ближайшее время он может появиться в России, прогнозируют эпидемиологи. Продолжается и разгул других ОРВИ, «простудных» вирусов, на подходе вспышка гриппа. И всем нам, конечно же, хочется укрепить иммунитет. KP.RU собрал комментарии экспертов о способах, которые реально работают.

- Иммунитет - комплексная и многокомпонентная система, благодаря которой организм человека защищен от негативного воздействия разных факторов: вирусов, бактерий, токсинов и т.д., - объясняет профессор Вера Ларина, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России. – Из-за этой многокомпонентности «помощь» иммунитету является достаточно спорным вопросом. В здоровом организме работа всех звеньев иммунной системы скоординирована и у большинства взрослых людей в дополнительной стимуляции не нуждается.

Тем не менее, действительно, существуют способы поддержать иммунитет. Это комплексный и регулярный подход, подчеркивают эксперты.

- В целом важно провести комплексную диагностику организма, прежде чем пытаться разными способами «поднимать» иммунитет, - говорит старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. - Наиболее информативны общий анализ крови, биохимия и определение уровня микроэлементов. Если анализы показывают проблемы, стоит пройти обследование на скрытые инфекции. Это позволит выявить конкретные нарушения, которые могут ослаблять иммунитет в самый неподходящий момент.

Наиболее информативны общий анализ крови, биохимия и определение уровня микроэлементов. Если анализы показывают проблемы, стоит пройти обследование на скрытые инфекции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

1. Налаживаем питание.

- К снижению эффективности работы иммунитета может приводить недостаток витаминов, овощей, полноценного белка, микроэлементов, в том числе железа. А также избыток животных жиров и углеводов. Кроме уязвимости перед простудными заболеваниями, такое питание повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, анемии, - объясняет профессор Наталья Орлова, доктор медицинских наук, врач высшей категории кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета.

Что значит сбалансированная и разнообразная в сезон простуд:

* Белок. Он необходим для синтеза антител и иммунных клеток. Обязательно должен быть на завтрак: яйца, сыр, творог. Также необходимый легкоусвояемый белок содержится в рыбе, птице, бобовых, различных кисломолочных продуктах.

* Витамин D. Принимает прямое участие в регуляции иммунного ответа на инфекцию. Нужно проверить его уровень в крови (анализ на 25(OH)D) и при дефиците восполнять под контролем врача.

НО! Не стоит пить витамины без контроля врача: гипервитаминоз (особенно жирорастворимых витаминов А и D) токсичен для печени и почек и не дает дополнительной защиты от простуд.

* Побольше свежих овощей, орехи. Болгарский перец, цитрусовые, орехи, семена тыквы содержат витамин С и цинк. Различные научные исследования показывают, что эти вещества в составе продуктов способствуют снижению риска ОРВИ.

* Пребиотики и пробиотики.

- В сезон простуд необходимо поддерживать правильную работу ЖКТ: лактобациллы и бифидобактерии укрепляют кишечный барьер, конкурируют с патогенами и вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, помогающие иммунным клеткам отличать реальную угрозу от собственных тканей, - рассказывает Валерий Литвинов. – Для поддержки микрофлоры нужны пребиотики (лук, чеснок, бананы, овсянка, яблоки, корень цикория) и пробиотики (кефир, несладкий йогурт, квашеная капуста).

! Изменение рациона начинает влиять на организм, следовательно – иммунитет, уже через несколько дней, но устойчивые сдвиги требуют 4-8 недель, объясняет ученый.

Побольше свежих овощей, орехи. Болгарский перец, цитрусовые, орехи, семена тыквы содержат витамин С и цинк. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

2. Улучшаем сон.

Исследования показывают: люди, которые спят меньше 6 часов, болеют простудой в 4 раза чаще, чем те, кто спит 7-9 часов.

К тому же сейчас темнеет раньше, организм требует ложиться с наступлением темноты, а мы продолжаем полуночничать, ломая биологические часы.

«Десинхроноз – расхождение между внутренними часами и режимом освещения – снижает продукцию интерферонов (белков иммунной системы. - Ред.) и активность клеток, отвечающих за противовирусную защиту. Поэтому наладить цикл сна и бодрствования так же важно, как сбалансировать питание или пройти вакцинацию», – обращает внимание Валерий Литвинов.

В идеале желательно ложиться не позднее 11 часов вечера, отодвинув за час до сна гаджеты. Организм скажет вам спасибо.

3. Контролируем стресс.

- Длительное нахождение в стрессовой ситуации может негативно повлиять на иммунную систему, хотя взаимосвязь уровня психологического стресса, иммуннитете и заболеваемости пока недостаточно изучена, - говорит Дмитрий Карпенко, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета.

«Хронический стресс ослабляет иммунитет. В результате усиливается системное воспаление, повреждающее здоровые ткани», - подтверждает Валерий Литвинов.

Да, полностью избавиться от стрессовых факторов вряд ли получится. Но можно вводить в свою жизнь медиативные практики и различные микро-ритуалы, которые помогут справиться с повышенной тревожностью (подробно о них - в разделе «Здоровье» на KP.RU).

Для снижения стрессовой нагрузки ежедневно желательно уделять 10-15 минут техникам релаксации – медленному дыханию с удлиненным выдохом, медитации. А также выделите время для спокойной прогулки. Но осознанной, то есть обращая внимание на изменение в природе, вдыхая запахи в парке, не отвлекаясь на гаджеты.

Также доказано: общение с родными и близкими, теплые встречи и смех снижают уровень «гормона стресса» кортизола и повышают выработку секреторного иммуноглобулина A, защищающего слизистые.

4. Спорт, но без фанатизма.

- Физическая активность стимулирует кровообращение и лимфоток, повышает число особых лимфоцитов, распознающих и уничтожающих зараженные вирусом клетки, улучшает настроение и снижает тревожность. При этом важно соблюдать баланс: чрезмерные нагрузки могут дать обратный эффект, поэтому важны умеренность и регулярность, - объясняет Валерий Литвинов.

«Активный образ жизни улучшает выработку специальных клеток крови, которые продуцируют полипептидные молекулы (цитокины), регулирующие физиологические функции организма, и принимают участие в распознавании чужеродных агентов», - говорит профессор Вера Ларина.

5. Вылечите зубы.

Любые скрытые воспалительные реакции в организме ослабляют иммунитет. Особенно, если такие процессы идут в полости рта и носа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Любые скрытые воспалительные реакции в организме ослабляют иммунитет. Особенно, если такие процессы идут в полости рта и носа. Кариес, воспаленные десны, тонзиллит или синусит – это постоянно действующие источники патологического процесса, которые заставляют защитную систему работать в режиме повышенной готовности, отвлекая ресурсы от новых угроз.

- Холод на улице и сухой воздух в помещении плохо влияют на слизистые оболочки, первый щит против вирусов. А системная воспалительная нагрузка продолжает истощать иммунные резервы. Поэтому посетить стоматолога нужно обязательно, ведь многие процессы могут протекать бессимптомно, - говорит Валерий Литвинов.

ПРОСТО ФАКТ

При температуре от -2 до + 4 вирусы отлично себя чувствуют, активно размножаются. Чем и провоцируют сезонный подъем заболеваемости, который приходится на осенние и весенние месяцы.

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Поддерживайте влажность воздуха в помещении

С началом отопительного сезона влажность в помещениях резко падает. Если летом она держится на уровне 50-70%, то с включением батарей может опускаться до 20-30%, а в сильные морозы – еще ниже.

Между тем, именно наш нос – главный противовирусный фильтр. «В носовой полости вырабатываются лизоцим, лактоферрин и секреторный иммуноглобулин А, нейтрализующие угрозы. Когда воздух пересушен, секрет густеет, реснички замедляют движение, а выработка защитных факторов снижается. Вирусам становится легче проникнуть в клетки», – комментирует эксперт ПНИПУ.

Поэтому важно поддерживать влажность в помещении на уровне 40-60%, особенно в отопительный сезон.

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