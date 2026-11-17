Байден в мемуарах назвал систему Украины гнилой и коррумпированной. Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Ушедшие на покой американские президенты обожают писать мемуары, пытаясь вписать себя в историю героями, спасшими мир. Вот и Джо Байден выпустил книгу воспоминаний «Обещай мне, Америка».

Команда бывшего президента США, видимо, рассчитывала напоследок спасти репутацию шефа, мол, не такой он и немощный старик с деменцией, а выдающийся политик, стратег и миротворец. Но вышло только хуже.

Даже западные издания, сочувствующие Байдену, признают: он до сих пор не может признать своих ошибок и перекладывает ответственность за них на окружающих.

Значительная часть мемуаров посвящена конфликту на Украине. Байден вспоминает зиму 2021 года, когда Россия направила в США и НАТО предложения по безопасности. Москва тогда по пунктам предложила зафиксировать на бумаге: альянс не расширяется на восток, американское ядерное оружие возвращается в США, а в Европе создается новая система безопасности.

Как оценил это Байден? «Заведомо абсурдные требования», - пишет он. Какая наглость - требовать от Америки убрать войска от российских границ! А в ответ на обеспокоенность Москвы Вашингтон тогда предложил… «меры укрепления доверия».

Джо снова повторил свои слова, сказанные в прошлом году в интервью MSNBC - будто он лично обещал президенту России Владимиру Путину, что ядерного оружия на Украине, как и других передовых средств не будет, да и в НАТО Украину пока не возьмут. Прозвучало это совсем как в 1990 году, когда нашей стране обещали: альянс не расширится ни на дюйм на восток!

«ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ ПОЛИГОН»

Байден прямо признает, что Украина давно находилась в сфере прямых интересов Вашингтона. Фото: REUTERS.

Впрочем, в мемуарах проскальзывает и редкая для Белого дома откровенность. Анализируя провал двусторонних отношений с начала 2000-х, Байден фактически признает: именно агрессивная экспансия Запада разрушила основу для диалога.

«Во времена войны в Ираке США не прибавили себе друзей в мире, а значительное расширение НАТО на восток в 2004 году подвело альянс к самым границам России, включая три прибалтийские страны (Литву, Латвию и Эстонию). Это гарантированно должно было вызвать тревогу в Кремле», - указывает на первопричину кризиса политик.

Более того, Байден прямо признает, что Украина давно находилась в сфере прямых интересов Вашингтона. Он вспоминает, что в бытность вице-президентом с 2009 по 2017 гг. посетил Киев шесть раз, открыто называя страну «полем боя».

«В то время Украина занимала одно из первых мест в нашем списке приоритетов… Подобно тому, как Германия и Южная Корея стали важнейшими передовыми линиями в начале холодной войны, Украина стала еще одним жизненно важным полигоном».

При этом экс-президент не скрывает, что прекрасно видел тотальную коррупцию и «гниль» украинской системы, где «олигархи подкупали чиновников и давили на судей». Но это Белый дом не смущало.

При этом Байден признает: среди американцев есть люди, «которые восхищаются» Владимиром Путиным.

ЗЕЛЕНСКИЙ НАРИСОВАЛ HIMARS

Байден с упоением расписывает, как накачивал Киев оружием - от «Джавелинов» до систем Patriot, утверждая, будто «контролирует эскалацию».

Почти целая глава посвящена детальному рассказу о «тайном» визите президента США в Киев в феврале 2023-го.

Будто в боевике про шпионов 80-летний Джо в худи и кроссовках пробирается в три часа ночи в самолет, жует бутерброды с индейкой и арахисовым маслом в поезде где-то между Польшей и Украиной, строит из себя парня из народа - «Amtrak Joe» - и при этом смертельно рискует жизнью.

В реальности «суперсекретность» была предвыборной акцией: Белый дом заранее предупредил Москву о президентской поездке и в Киев Байден ехал с полными гарантиями безопасности от России.

Кульминация стала прогулка по украинской столице под звуки воздушной тревоги, которую киевский режим включил исключительно для эффектной картинки.

«Эти несколько минут были важны; они показали двух президентов, которые не боятся и стоят вместе во всех смыслах под вопль воздушной тревоги на заднем плане», - восхищается Джо.

Не обошлось и без слезливого пиар-хода с 10-летним сыном Зеленского, Кириллом. Тот передал американцу записку на английском, мол, «спасибо, что папу не бросил» и рисунок РСЗО HIMARS. Байден так растрогался, что по возвращении повесил его в Белом доме.

ПАКОСТЬ НАПОСЛЕДОК

В финале своих откровений Байден упрекнул Трампа в «необъяснимой уступчивости Путину». Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

К слову, именно поездка в Киев якобы подтолкнула Джо решиться на второй срок.

«Я знал лучше, чем кто-либо другой, сколько мне лет. Я знал, что я способен, а на что нет. И нет ни одного примера, чтобы я не справился со своими обязанностями.

Я верил, что Дональд Трамп угрожает нации, и я был лучшим человеком, чтобы победить его. Люди говорят, что я тешил себя иллюзиями, будто смогу выполнять эту работу в своем возрасте. Мой ответ: я делал свою работу».

В финале своих откровений Байден упрекнул Трампа в «необъяснимой уступчивости Путину». Он признается, что команда республиканца во время передачи власти просила подписать разрешение на прямые переговоров с Москвой еще до инаугурации Дональда. Но Джо отказал, объяснив, что «спас Украину от капитуляции», которую Трамп якобы готовил за ее спиной.

«Комсомолка» подсчитала, сколько раз Байден упоминает в мемуарах других политиков. Абсолютным лидером, конечно, стал его оппонент Дональд Трамп - почти 300 раз. На втором месте - 200 упоминаний - Владимир Путин.

Зеленский же «удостоился» всего 14-ти.

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