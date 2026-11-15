«Упрямый и неблагодарный»: Джо Байден впервые набросился на Зеленского

Экс-президент Джо Байден назвал Зеленского в своих мемуарах неблагодарным Фото: REUTERS.

Во вторник, 17 ноября, в свет должны выйти мемуары экс-президента США Джо Байдена «Обещай мне, Америка» (имеется в виду, что американцы должны сохранить «демократические ценности»).

Это уже третья автобиографическая книга Байдена. На сей раз 83-летний политик - или, скорее, группа пиарщиков Демократической партии - пытается доказать: он все делал правильно, в позорном снятии с президентской гонки виноваты только его враги.

В отрывках, на которые ссылается западная пресса, для нас, пожалуй, самое интересное - характеристика, которую Джо дает Зеленскому. Она может свидетельствовать: американские демократы прекрасно понимают, что положение у киевского режима аховое.

Фото: REUTERS.

УПРЯМЫЙ И НЕБЛАГОДАРНЫЙ

The Wall Street Journal пишет: по мнению Байдена, актерское прошлое Зеленского помогло ему в политике, но в частных разговорах украинец «мог быть капризным и упрямым, не таким благодарным, как я ожидал».

Резкие реплики в адрес Зеленского Байден в узком кругу отпускал и раньше, как можно судить из воспоминаний экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга «На моем дежурстве». На саммите альянса в Вильнюсе в 2023 году, уверяет он, президент США выразил крайнее раздражение по поводу требований Киева немедленно принять незалежную в НАТО и назвал главу киевского режима «занозой в заднице». Но публично критику украинца Джо высказал впервые.

Это доказывает: в Демпартии осознают, что избирателя обещаниями бесконечной помощи Украине не соблазнить. До следующих выборов президента осталось два года, и надо бы как-то уже откреститься от конфликта, масла в огонь которого подливал Белый дом при Джо.

Резкие реплики в адрес Зеленского Байден в узком кругу отпускал и раньше, как можно судить из воспоминаний экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга «На моем дежурстве». Фото: REUTERS.

ЗАКИДАЛИ ПАКЕТАМИ С МОЛОКОМ

В последнее время Байден почти не появляется на публике - лечится от рака простаты, а остальное время, объясняли в окружении политика, занимала работа над мемуарами. Тем удивительней стало внезапное появление американца в ирланском Дублине, куда он вместе с женой Джилл прилетел 10 ноября, чтобы присутствовать на награждении своего сына Хантера.

Отцу пришлось его помиловать, уходя с поста, поскольку против Хантера были возбуждены два уголовных дела - за незаконное хранение оружия (наркоманам владеть им запрещено) и за уклонение от налогов. «Сэкономленные» $1,4 млн Байден-младший потратил на зелье, дам легкого поведения и роскошный образ жизни.

Но студенческое Историческое общество ирландского Тринити-колледжа ни с того ни с сего решил вручить плейбою золотую медаль «за вклад в общественную дискуссию» - дескать, он так хорошо рассказывал о своей борьбе с пороками, что стал примером для других.

У Байденов есть ирландская кровь, поэтому Джо, вероятно, решил развлечься маленьким приятным путешествием на малую родину. Но к месту церемонии подтянулись пропалестински настроенные протестующие и закидали семейство пакетами с молоком, а полиция пустила в ход перцовые баллончики и дубинки.

«ЛУЧШИЙ ВЛАСТИТЕЛЬ МИРА»

Ни одной своей ошибки за период президентства в мемуарах Байден не признал. Он до сих пор считает несправедливым то, что однопартийцы отстранили его от президентской гонки в 2024 году: «Я не жил в мире грёз. Я верил, что я лучший человек, чтобы возглавить мир».

С таким настроем не исключено, что Джо попытается еще раз баллотироваться в президенты. Ведь кандидатов даже его уровня в Демпартии, действительно, пока не видно.

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