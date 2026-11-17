Актера Кузьму Сапрыкина задержали в Белоруссии после предполагаемого пьяного дебоша. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Актера Кузьму Сапрыкина задержали в Белоруссии после предполагаемого пьяного дебоша. По информации СМИ, инцидент произошел на фоне расставания артиста с девушкой Ритой Авериной. Сам Сапрыкин ранее вместе с мамой отрицал сообщения о задержании и утверждал, что находится в Москве.

17 ноября на юбилейной, 15-й церемонии вручения премии «Событие года» журнала «КиноРепортер» Кузьма Сапрыкин появился в столице. Корреспондент KP.RU спросил актера о публикациях, посвященных произошедшему в Минске. Однако обсуждать скандал артист не захотел.

«Нет, про эти события я ничего не знаю, честно. Я даже не хочу это комментировать, честное слово. Я стою перед вами. Я в съемках, в проектах, у меня все хорошо. Без комментариев. Я не буду ничего говорить, я покажу все своим видом», — заявил Сапрыкин.

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