Барановская раскритиковала решение суда по делу об алиментах вратаря Сафонова Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ведущая шоу «Мужское / Женское» Юлия Барановская высказалась о решении Конституционного суда, которое может изменить подход к начислению алиментов для состоятельных родителей. Поводом стало дело футболиста Матвея Сафонова: суд разъяснил, что при сверхвысоких доходах отца выплаты не обязательно должны составлять стандартную четверть заработка, если эта сумма значительно превышает реальные потребности ребенка. Барановская сочла такой подход несправедливым.

На юбилейной, 15-й церемонии вручения премии «Событие года» журнала «КиноРепортер» корреспондент KP.RU попросил телеведущую прокомментировать решение. Оказалось, что о ситуации она прежде не слышала, однако сама идея пересмотра размера алиментов вызвала у нее вопросы.

«Вы знаете, я не знала об этом, просто не читаю новости. И как-то не видела. Давайте так, только не вырезайте из контекста слова: алименты — это не про маму и не про папу, это про детей. И для меня очень странно такое решение суда. Как будто бы, когда нам все говорят, что сейчас дети — это главная ценность в стране, потому что у нас демографический кризис, получается, что решение действует не в интересах ребенка.

История алиментов — это вообще обязанность родителя. У алиментов нет пола, это применимо и к мужчинам, и к женщинам. Если один из родителей не выполняет обязательства перед своим ребенком, то пойти в суд — это защитить интересы и права своего ребенка. Ты действуешь в его интересах.

Я не очень понимаю, почему такое решение принял суд, если честно. Я считаю, что это несправедливо по отношению к ребенку. Потому что отец либо мать, когда рожали этого ребенка, принимали это решение, это было их осознанное решение. И абсолютно нормально в этой жизни делиться своими доходами со своим ребенком», — заявила бывшая супруга Андрея Аршавина.

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