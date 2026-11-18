Вопрос дня: А вы в каком историческом здании хотели бы поселиться? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Стас Михайлов, певец:

- Мы, люди, чье детство прошло в двух- или трехкомнатных квартирах, сейчас ловим себя на мысли, что нам никакие дворцы не нужны. Если бы я строил сейчас дом, то он был бы небольшим.

Константин Залесский, историк, писатель:

- Хотел бы перенестись во времена Второй мировой, на место нашего генерала, который поселился в немецком замке, освобожденном от нацистов. Чтобы понять, что такое советский штаб где-нибудь в Восточной Пруссии, ныне Калининградской области.

Сергей Минченков, историк, реконструктор:

- Я пожил бы в Голландском домике в Кускове, напоминающем об эпохе Петра I. Необычная отделка здания (роспись стен «под кирпич»), непривычные для Центральной России интерьеры - и все это на фоне замечательного паркового ландшафта - позволят погрузиться во времена великих перемен.

Илья Менжунов, риелтор из Москвы:

- Я бы, если честно, не хотел жить в доме с историей. Исхожу чисто из бытовых условий. Дело даже не в том, что в старых домах есть проблемы с инженерными коммуникациями или деревянными перекрытиями - многие дома прошли через реновацию, когда фасады сохранены, а внутри все заменено. Но мне больше нравится жить в современных домах. И чтобы рядом был большой парк для семейных прогулок!

Эльман Мехтиев, гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности:

- До поступления в МГУ в 1982 году я всю свою жизнь прожил в доме в центре Баку. Он был построен в 1882 году. В радиусе 100 метров от него снимались «Человек-амфибия», «Бриллиантовая рука», «Тегеран-43», «Дульсинея Тобосская»… Историей было не только само двухэтажное здание с парадной лестницей, но и все, что происходило вокруг. Был бы рад когда-нибудь вернуться туда снова.

Александр Москаленко, казак, участник СВО, Армавир:

- Я бы хотел жить в Эрмитаже. После СВО посетил его, окунулся в историю и был восхищен величием.

Юрий Рысин, заслуженный архитектор РФ:

- Хотел бы жить в историческом здании в стиле модерн. Самый такой интересный и нестареющий стиль. И на юге достаточно много образцов этого стиля, не говоря о Петербурге и Москве. В столице в том числе это проекты Федора Шехтеля.

Анна Давыдова, кандидат исторических наук:

- В большом деревянном северном доме со взвозом, поветью, амбарами, крытым двором, печками. Чтобы на верхнем этаже располагалась небольшая светелка с балкончиком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Живу в кремле. Заезд – мимо будки городового»: В каких старинных подмосковных крепостях можно купить обычный жилой дом