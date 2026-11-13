Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

… - Дмитрий Сергеевич, хотели уточнить у вас по Константиновке. Вчера президент России выступил с инициативой о проведении в Константиновке гуманитарной миссии. А получила ли Москва уже какую-то реакцию на это предложение?

- Ну, действительно, вчера была озвучена в публичной части встречи Путина с американскими гостями очень важная гуманитарная инициатива, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в пятницу, 13 ноября, на вопросы журналистов. - Эта инициатива касается продолжения того опыта, который был наработан в Алешках, направленный на то, чтобы дать возможность четыремстам или пятистам гражданским, которые по-прежнему находятся в Константиновке, выйти из этого населенного пункта.

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И далее, по сути, уехать кто куда захочет. Если кто-то захочет уехать в сторону Украины, кто захочет в сторону России… Для этого должна быть дана возможность разминировать все подъездные пути и обеспечить безопасность.

Некоторые мирные граждане по-прежнему находятся в Константиновке. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Вы знаете, что совсем недавно Зеленский говорил о том, что, дескать, много «серых зон». И он говорил о том, что русские утверждают, что они контролируют те населенные пункты, которые на самом деле, дескать, контролируют украинцы. И многие украинские официальные лица неоднократно повторяли, что именно они контролируют по-прежнему Константиновку.

Ну, собственно, здесь как раз президент четко сказал: мы утверждаем, что именно мы контролируем Константиновку. И поэтому мы готовы приступить к разминированию.

На это уйдет пять дней, и после того как будут согласованы все гарантии безопасности, - провести гуманитарную операцию.

Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они это сделают, пусть они проведут разминирование.

И здесь, конечно, мы призываем и американцев, и европейцев… Если правы утверждения, что они стремятся к миру… Тоже использовать свое влияние с тем, чтобы оказать влияние именно на украинцев и подвигнуть их на реализацию этой гуманитарной операции в Константиновке.

Пока же что мы слышали вчера от представителе киевского режима? Дескать, русские опять используют это или для передислокация, для заброски бронетехники или для ротации военных.

Собственно говоря, если они считают, что мы используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку.

А утверждение о том, что это будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживает никакой критики. Потому что это все прекрасно видно со спутников, с дронов и других средств наблюдения.

Поэтому мы рассчитываем на то, что все, кто заинтересован действительно… Мы знаем, что искренне заинтересованы американцы, потому что все-таки у истоков этой гуманитарной практики стояла именно первая леди США Мелания Трамп… И мы надеемся, что эта практика будет продолжена, что эта инициатива президента Путина по Константиновке получит свое развитие.

И после того, как все детали, связанные с обеспечением безопасности, будут решены… Далее под руководством омбудсменов по правам человека двух стран - России и Украины - и при самом внимательном мониторинге присутствия средств массовой информации из США, из других стран, из России… Эта операция будет проведена.

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