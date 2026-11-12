Чем закончилась встреча Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером: итоги переговоров в Москве

Во время встречи Владимир Путин очень четко описал логику, с помощью которой Европе пока удавалось срывать все попытки завершить конфликт Фото: REUTERS.

Встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве получилась внезапной. Но очень открытой.

В отличие от всех предыдущих бесед, нам показали увесистый кусок переговоров. И в нем было очень много ярких заявлений: сомнения в искренности Европы, обсуждение территориального вопроса. Показали даже анекдот, который Путин подготовил для посланников Трампа - и в нем был заключен один из главных посылов России. И названо из главных препятствий для мира.

Кроме того, Россия и США договорились, что переговоры продолжатся в бешеном темпе - уже на следующей неделе встреча с Трампом. Еще Москва согласилась начать диалог с представителями Брюсселя. И предложила новую, гуманитарную миссию - в городе, который, по заявлениям Зеленского, наши войска не смогли взять.

Какие итоги можно подвести после встречи Путина, Уиткоффа и Кушнера, и стали ли мы ближе к миру - рассказывает и объясняет KP.RU.

ВСТРЕЧА ПУТИНА С УИТКОФФОМ И КУШНЕРОМ: ГЛАВНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Графику спецпредставителей Дональда Трампа на этой неделе не позавидуешь. За плечами - два дня непростых мирных переговоров в Абу-Даби. По их итогам было объявлено об умеренном успехе. А подробности Уиткофф и Кушнер полетели обсуждать в Москву. К Владимиру Путину.

- Прежде всего хочу вас поблагодарить и передать слова благодарности Президенту Трампу за организацию наших контактов с украинской стороной, - встретил гостей глава государства. - Знаю, что как минимум на одном переговорном треке у нас есть положительный результат. На гуманитарном треке: обмен удерживаемых лиц с обеих сторон, и вот намечается ещё один крупный шаг по этому направлению.

И, все-таки, на одном.

Впрочем, Кушнер был куда оптимистичнее. Говоря об итогах встречи в Абу-Даби, заметил что представители США «видят пути и способы решения» других спорных вопросов.

- После этой встречи мы встречаемся с президентом Зеленским, и попробуем убедить его в том, что нужно идти по одному из избранных нами здесь путей для успешного завершения этого конфликта, - ответил Джаред Кушнер.

Да, не позавидуешь. Миссия кажется почти невыполнимой.

Ушаков подвел итоги встречи Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером Фото: REUTERS.

ПЕРЕГОВОРЫ ПО УКРАИНЕ: ГЛАВНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ НА ПУТИ К МИРУ

- У вас (в Абу-Даби) были контакты с представителями объединённой Европы. И конечно, ваши оценки проблемы с этой стороны, с европейского угла, как говорят дипломаты, имеют большое значение для нас, - продолжил беседу Путин.

После переговоров глава нашей делегации Мединский был куда более жесток в определениях. Он заявил, что европейцы «занимаются групповым обманом украинского народа». И добавил, что Россия не услышала от Старого света ни одного мирного предложения.

- Со стороны Европы мы видим огромное желание окончить этот конфликт, - отвечал Кушнер. - Европа хотела бы не просто окончить этот конфликт, но она хотела бы убедиться в том, что после него настанет длительное время мира. Именно поэтому мы хотели бы работать с российской стороной, с украинской и с европейской для окончания этого конфликта.

Интересно, что скрывается за фразой «настанет длительное время мира». Раньше европейцы под таким соусом пытались подать введение «миротворческих контингентов» на Украину. То есть своих войск.

Тем временем Кушнер добавил - США уже начали разговор с Европой по поводу создания новой системы безопасности континента. Уж не попали ли в точку европейские СМИ, писавшие, что Вашингтон предложил возобновить консультации о безопасности по аналогу совета Россия - НАТО, существовавшего с 2002 по 2022 год? Журналисты добавляли к этому, что такая мысль в Брюсселе «вызвала шок».

Очень яркий акцент на встрече в Кремле Путин сделал на вопросе территорий - одном из самых сложных во всем переговорном процессе Фото: REUTERS.

Впрочем, в искреннем желании европейцев закончить войну у Путина возникли огромные сомнения.

- Нам бы очень хотелось, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработали с вашими европейскими союзниками, чтобы они в конце концов определились с вопросом, чего они хотят: мира или войны на Украине. И мы готовы с ними, конечно, работать, - подтвердил Путин.

Очень яркий акцент на встрече в Кремле Путин сделал на вопросе территорий - одном из самых сложных во всем переговорном процессе. Здесь президент дал понять - Россия не приемлет никаких полумер.

- С обеих сторон поднимаются вопросы территории, - говорил президент. - Знаем, что украинская сторона поднимает вопрос так называемых «серых зон». Это всегда будет яблоком раздора. Для нас есть только одна линия разграничения - линия государственной границы. Потому что это будет тогда понятно и ясно: здесь вы, здесь мы.

И вот тут Путин сделал неожиданный ход. Привел пример такой «серой зоны». Константиновка еще в середине лета перешла под наш контроль. Киев до сих пор утверждает, что город - под его контролем.

А что, если в нем провести гуманитарную операцию? Заодно американцам (и всему миру) станет очевидно, кто именно четыре месяца лгал.

Путин поддержал главную мысль американцев - пора обсуждать новую систему безопасности в Европе Фото: REUTERS.

- Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках. И пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской, российских средств массовой информации. Нам нужно пять суток для того, чтобы разминировать подходы к этому населённому пункту. Заодно посмотрим, кто контролирует этот населённый пункт, - заметил Путин. И выложил еще один козырь.

- Для чего? Для того чтобы понять, что является наиболее приемлемым результатом для окончания этого конфликта, в том числе и включая территориальные вопросы. Потому что, как я уже сказал в начале, мы никогда не разберёмся с этими серыми зонами. Ясная линия - линия госграницы, - подытожил Путин.

ИТОГИ ПЕРЕГОВОРОВ УИТКОФФА И КУШНЕРА В ПУТИНЫМ 12 НОЯБРЯ 2026 ГОДА

Переговоры, из которых публике показали неожиданно много, продолжились за закрытыми дверьми. Их итоги подвел помощник президента Юрий Ушаков:

1. Кушнер и Уиктофф с жаром поддержали предложение Путина распространить практику гуманитарных операций на Константиновку. Осталось договориться с Киевом.

2. Путин поддержал главную мысль американцев - пора обсуждать новую систему безопасности в Европе. И это является фундаментом идущих переговоров о мире. Путин напомнил о наших предложениях 2021 года:

- нерасширение НАТО на Восток,

- отказ от размещения у границ России угрожающих нам систем вооружений

- возврат к конфигурации НАТО на 1997 год.

Путин добавил, что список может пополнится.

3. Россия в тандеме с США готова приступить к переговорам с Европой по вопросу европейской безопасности.

4. Подтверждена достигнутая в Абу-Даби договоренность о самом масштабном обмене пленных - 5000 на 5000.

Ушаков добавил - обсуждения вопросов мира продолжится на встрече Путина и Трампа в Китае, на саммите АТЭС, который пройдет 18-19 ноября.

Графику спецпредставителей Дональда Трампа на этой неделе не позавидуешь Фото: REUTERS.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Судя по всему, понимание между США и Россией есть. Но этого для мира пока не хватает. Во время встречи Владимир Путин очень четко описал логику, с помощью которой Европе пока удавалось срывать все попытки завершить конфликт.

По его словам, с самого начала СВО Москва заявляет: иностранные войска на Украине - угроза России. И вот появляются мирные инициативы. Стороны ведут переговоры. Вдруг выходит Европа и требует заключить перемирие. И сразу дает понять - как только будет заключено перемирие, на Украину войдут войска. А как только введут - война возобновится…

- У нас, знаете, есть очень старая шутка на этот счёт. Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ.

Его спрашивают: «Где взял деньги?»

Он отвечает: «В тумбочке».

«Да, хорошо. А кто положил деньги в тумбочку?»

«Жена».

«Откуда взялись деньги у жены?»

«Я ей дал».

«А ты откуда взял?»

«Из тумбочки».

- Круг замкнулся, - резюмировал Путин.

ВЫВОДЫ ИЗ ТРЕХДНЕВНОГО МАРАФОНА ПЕРЕГОВОРОВ: КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СВО И ПОЧЕМУ США НУЖНО «ПОРАБОТАТЬ»

Анекдот стал самым ярким моментом открытой части переговоров. В нем выражено главное - Москва, при всей готовности говорить, понимает, что одна из сторон совершенно не готова к диалогу.

Путин не зря попросил США «поработать» с европейскими союзниками. Без изменения их позиции о завершении конфликта говорить не приходится.

И мы видим это в словах президента. Прорыв - всего один, и тот - гуманитарный. В вопросе территорий Россия выработала очень нестандартный подход, пытаясь показать американцам реалии. Доказать, что для безопасности необходимы решительные шаги и вывод войск из Донбасса.

Есть и другое ключевое изменение - вопросы безопасности и обеспокоенность России по поводу приближения НАТО к нашим границам встали на повестку дня. Европейцы, которые последние полтора года только мешали и публично до сих пор отказываются обсуждать безопасность, согласились сесть за стол переговоров.

Так что маленькие, пока призрачные шансы на то, что диалог может к чему-то привести - есть. Пустая ли это надежда, узнаем после встречи с европейцами.

Но даже если ничего не получится, разработанные в Абу-Даби и в Москве основы могут лечь в фундамент окончательного урегулирования. К которому, скорее всего, придется вернуться позже.

Вероятнее всего, уже после зимы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Великое предательство» Украины: после переговоров в Абу-Даби союзники Зеленского впали в панику