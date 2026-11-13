Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) раскрыл подробности розыгрыша представителей американской компании Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Украинские чиновники сами помогли российским пранкерам организовать разговор с руководителями OpenAI. Об этом рассказал пранкер Владимир Кузнецов (Вован), раскрыв подробности розыгрыша представителей американской компании на Радио «Комсомольская правда».

По его словам, первоначально они с коллегой Алексеем Столяровым (Лексусом) связались с украинским чиновником в Сан-Франциско, представившись главой Службы внешней разведки Украины Рустемом Умеровым. Собеседник поверил им и предложил организовать встречу с руководителями подразделения OpenAI, занимающегося вопросами национальной безопасности.

«Я думаю, что в первую очередь компания должна расследовать связь украинской стороны, как они были в это вовлечены», — подчеркнул Вован.

Пранкер отметил, что сотрудники OpenAI не сомневались в подлинности разговора, поскольку встречу организовала украинская сторона. Более того, по словам Кузнецова, чиновник сам предложил добиться от компании передачи Киеву более продвинутых военных технологий искусственного интеллекта.

«Наш украинский друг, в кавычках, думая, что как раз с ним общается глава службы внешней разведки, почему-то сказал, что если вы, господин Умеров, сможете их развести на то, чтобы они дали военные технологии и более продвинутые и так называемые фронтирные технологии, передовые, то это будет очень хорошо», — рассказал он.

Вован уточнил, что в разговоре участвовали не рядовые сотрудники, а руководители направления национальной безопасности OpenAI. Среди них была Саша Бейкер, ранее работавшая в Пентагоне при министре обороны США Ллойде Остине.

Кроме того, Кузнецов рассказал о нескольких вариантах технологий искусственного интеллекта, которые американская компания предлагает другим странам.

«Есть такая лайт-версия, упрощенная. Вот пока упрощенная версия как раз у Киева. Об этом они еще официально объявили в сентябре», — отметил пранкер.

Говоря о дальнейших планах, Вован не исключил новых розыгрышей политиков, чиновников и других известных персон. При этом конкретных имен он раскрывать не стал.

«Сегодня может быть искусственный интеллект, завтра политика, послезавтра, может быть, даже какие-нибудь экономические отношения или даже какие-то известные персоны», — добавил Кузнецов.

Ранее Вован и Лексус выяснили, что OpenAI намерена расширять сотрудничество с Украиной в сфере искусственного интеллекта. В ходе разговора представители компании обсуждали возможность передачи Киеву более продвинутых моделей, а также развитие украиноязычных нейросетей и медицинских технологий. Один из сотрудников признал, что граница между оборонительным и наступательным применением ИИ может быть условной.