В России мандарины подешевели на 10%: что стоит за снижением цен

Сезон мандаринов стартовал с приятных новостей Фото: Евгения ГУСЕВА.

Сезон мандаринов стартовал с приятных новостей: в крупных торговых сетях килограмм стоит от 135 рублей, а за последнюю неделю цена опустилась почти на 4%. Такие данные приводит председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. По его словам, по сравнению с первой половиной ноября прошлого года минимальная стоимость упала более чем на 10%. Внешне все выглядит как классическая сезонная история — на полки пошли свежие партии нового урожая. Однако за простой арифметикой, считают эксперты, скрывается более сложная картина, в которой переплелись логистика, геополитика и структура ассортимента.

Ключевой механизм снижения цен объяснила руководитель проекта «Ягодная академия», генеральный директор информационного агентства FruitNews Ирина Козий.

- В ноябре происходит переключение поставок со стран южного полушария, которые расположены далеко от России, на страны северного - Турцию, Египет, Марокко, Абхазию, Грузию. Сокращается логистическое плечо, дешевеет транспортировка, соответственно, снижается и цена на полке, - объясняет Ирина Козий. - Именно поэтому конец ноября - декабрь традиционно является периодом самых дешевых мандаринов за весь годовой сезон. Сейчас рынок как раз входит в эту фазу.

Мандариновая плантация в Абхазии Фото: Владимир ВОРСОБИН.

В целом, поставки мандаринов в Россию идут из Китая, Абхазии, Турции, Ирана, Израиля, Египта, Марокко, а также из Аргентины и ЮАР. Крупнейшим поставщиком мандаринов на российский рынок остается Турция. По данным Россельхознадзора, почти за восемь месяцев этого года оттуда ввезли более 224 тысяч тонн, на 39% больше, чем за тот же период прошлого года. Такая широкая география позволяет сетям держать полки заполненными весь сезон. В ассортименте сетей - от 1 до 11 видов мандаринов: мини-мандарины, фрукты с листочком, гибриды вроде «Халлабон» и «Муркотт». Доля мандаринов среди всех цитрусовых превышает 30%.

Однако, как отмечает Ирина Козий, в нынешнем сезоне не все так гладко. Именно по этой причине дать четкого объяснения годового снижения цен на 10% пока сложно. Поставки из основных стран-экспортеров в зимний период усложнились из-за ограничений в портах Черного моря, в первую очередь в Новороссийске.

- Переадресация маршрутов повышает стоимость логистики, - эксперт перекидывает мостик на возможное подорожание цен. – Так, Турция, традиционно поставлявшая мандарины через Черное море, сейчас работает в более сложных условиях. Все большую долю рынка начинает занимать Китай, но мандарины там выращиваются преимущественно в восточной части страны, далеко от России, что делает логистику дорогой.

К Новому году, когда потребление мандаринов традиционно растет, цена может стать немного выше либо останется на том же уровне Фото: Евгения ГУСЕВА.

Ноябрь и декабрь – сезон поставок абхазских мандаринов. И, по мнению эксперта, крупных изменений по абхазскому направлению в этом сезоне не ожидается: как правило, республика поставляет от 30 до 60 тысяч тонн. Это стабильный, но не решающий объём для рынка.

И если сейчас рынок входит в период самых низких цен за год, то к Новому году, когда потребление мандаринов традиционно растет, цена может стать немного выше либо останется на том же уровне. К тому же цены на мандарины разных сортов и качества различаются. Насколько устойчивым окажется удешевление, покажет развитие сезона, который, по словам эксперта, только начинается.

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