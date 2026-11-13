Прощай, квартира «рядом с центром»: арендаторы побежали из дорогого жилья

В России дешевеет аренда жилья. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

В России дешевеет аренда жилья. И это не какой-то временный спад на один-два месяца, а, можно сказать, уже долгосрочное явление. Даже в нынешний высокий осенний сезон цены на долгосрочную аренду квартир в среднем предлагались ниже, чем годом раньше.

По данным из свежего аналитического отчета правительственной жилищной госкорпорации ДОМ.РФ, в третьем квартале 2026 года в сравнении с тем же, самым пиковым для аренды (июль -сентябрь!), третьим кварталом 2025 года в Москве жилье в среднем сдавалось на 13% дешевле, в Санкт-Петербурге — на 9%, в других городах-миллионниках — в среднем на 3%. Причем, по подсчетам ДОМ.РФ, такая тенденция наблюдается уже второй год. В пик сезона 2024 года цены были выше, чем в то же время в 2025 году. Доходность от сдачи квартиры в Москве и Питере нынче упала до средних 4,5% (примерно в три раза ниже, чем по банковским депозитам), в других миллионниках — 5,5%.

И еще сюрприз. Как утверждают аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР», активнее всего дешевеют... однокомнатные квартиры — которые всегда считались самыми ходовыми и доходными для хозяев.

Теперь на рынке аренды сильно увеличилось число недорогих квартир, типа однушек. Фото: pikselstock/Shutterstock/Fotodom

ВИНОВАТА ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

- Средние ставки аренды однокомнатных квартир за год снизились в 12, а двухкомнатных в 11 из 16 городов-миллионников России, - подтвердила KP.RU директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

По ее словам, «высокий сезон» в этом году выглядел не совсем обычно.

- В августе-октябре на рынке аренды жилья всегда ощущается острый дефицит предложения, поскольку стартует деловой сезон, люди возвращаются с отпусков, массово заселяются студенты. Но 2026 год стал исключением, - рассказывает Павлинова. - Квартир для аренды предлагалось на 30% больше, чем год назад, и почти вдвое больше, чем два года назад, в 2024-м.

Среди причин эксперт называет большое количество инвестиционного жилья. Это то, которое в период дешевой ипотеки покупалось как раз с тем, чтобы его сдавать. Или спустя какое-то время выгодно перепродать. Но с перепродажей возникли проблемы: из-за нынешней дорогой ипотеки люди не видят альтернативных вариантов — какую квартиру выгодно купить взамен проданной. (Продать квартиру и положить деньги в банк — не наш российский путь, пусть даже доходность депозитов и выше, чем от сдачи жилья).

Пока эти «квартиры-сберкнижки» тоже сдаются. Плюс освобождаются те варианты, которые использовались как временное жилье при покупке квартиры в новостройке по дешевой льготной ипотеке не в инвестиционных целях, а по прямому назначению - «для себя». Новостройки, которые раскупались в 2023-24 годах, как раз в основном сейчас уже заселены.

Иными словами, массовая льготная ипотека 2021-2024 годов по ставкам в 6-8% сделала жилье доступнее очень специфическим образом: теперь на рынке аренды сильно увеличилось число недорогих квартир, типа однушек.

- Изменилась сама структура предложения — выросла доля бюджетных вариантов для съема, и это отражается на средних ставках, - поясняет Ольга Павлинова. - И хотя с начала года мы наблюдаем небольшое снижение объема предложения, принципиально ситуацию на рынке аренды жилья это никак не меняет: средние ставки аренды, как минимум, в ближайшие месяцы расти не будут, а скорее всего, продолжат снижаться в пределах 0,3-0,5% в месяц.

Людей, приезжающих в Москву на заработки, стало меньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

АРЕНДАТОРЫ СБЕГАЮТ В МЫТИЩИ

Со столицей — отдельная история. Как рассказывают риэлторы, ходовое жилье «поближе к центру» в нынешних условиях и по нынешним расценкам для большинства арендаторов стало слишком дорогим. И они из него побежали. Куда? Самый распространенный вариант — в Подмосковье.

- Это уже становится массовой тенденцией, которая иногда доходит до смешного. Люди, которые только приезжают в Москву, очень стремятся снять квартиру именно в черте «старой Москвы». А через какое-то время начинают понимать, что и в Мытищах неплохо жить можно, но — значительно дешевле. Причем в плане каких-то бытовых сервисов там может быть даже и лучше, чем где-то на проспекте Мира, - рассказывает KP.RU вице-президент Гильдии риэлторов Московской области, генеральный директор агентства недвижимости «ИНФИНИТИ» Роман Вихлянцев.

При этом, как отмечает эксперт, снизилось и число тех, кто сейчас приезжает в Москву за счастьем и заработком.

- Судя по сделкам с арендой жилья, пик миграционного притока был пять-семь лет назад, а дальше он стал понемножку снижаться. Если раньше многие работодатели были готовы оплачивать своим сотрудникам аренду жилья в столице, то сейчас даже крупные предприятия такие программы сильно урезали, - утверждает Роман Вихлянцев. - Сами работники сегодня не очень рассчитывают на рост зарплат, который в перспективе может оправдать аренду дорогой квартиры. Поэтому — если и остаются в Москве, то ищут, что подешевле.

Важный момент, на который указывает эксперт. Речь сейчас не идет о том, что владельцы дорогих квартир где-нибудь в районе проспекта Мира стали резко снижать плату за аренду. Но в столице та же тенденция, что и в других крупнейших городах, - сильно выросло предложение квартир в новостройках, которые два-три года назад покупались именно под «легкую» сдачу в аренду. Поэтому недорогих, по московским понятиям, вариантов стало больше — их проще найти. И такая ситуация пока сохранится — в том числе за счет общего снижения спроса.

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