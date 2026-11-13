Ксения Алферова раскрыла секрет своего фирменного Оливье: рецепт вас удивит

Ксения Алферова Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Ксению Алферову мы встретили на кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в Мастерской «12» Никиты Михалкова. 52-летняя Ксения появилась в элегантном чёрном платье, которое подчеркнуло стройную фигуру актрисы. А мы расспросили звезду относительно ее планов на Новый год, до которого осталось полтора месяца. Алферова планирует отмечать праздник вместе с 19-летней дочерью Евдокией.

«Мы дома всегда. С дочкой недавно разговаривали о том, что мы любим. Она говорит: «Мама, мне нравится дом, давай лучше дома». Она еще больше домосед, чем я… А 2 января к нам всегда приходят друзья. Но компания пока собирается», — поделилась с KP.RU Ксения Алфёрова.

Евдокия — единственная дочь Ксении и ее бывшего мужа Егора Бероева. Напомним, что актеры разошлись в 2022 году, но сообщила об этом лишь минувшей весной.

Есть у актрисы и новогодние традиции, которые она всегда соблюдает.

Ксения Алферова Фото: Михаил ФРОЛОВ.

«Глотание бумажки с желаниями, это обязательно. Пока президент говорит, ты обдумываешь, пока куранты бьют, ты пишешь, сжигаешь. И, давясь не сгоревшими кусочками бумажки, съедаешь», — рассказала KP.RU Ксения.

Еще у Алферовой есть фирменный рецепт Оливье.

«Я делаю его с креветками и добавляю туда каперсы. Он такой нежный получается. И по возможности — у меня не всегда получается, готовлю майонез сама», — поделилась актриса.

А мы поинтересовались у артистки, как ей удается сохранять прекрасную форму.

«Танцую. Зарядку делаю. Вечером не ем поздно. У меня просто это от настроения зависит. Просто так много проектов сейчас. И мой личный литературный проект, которым я давно уже занимаюсь, называется «Литературные посиделки с Ксенией Алферовой», я оживляю поэтов и писателей. И все хотят, и приходят, и сейчас у меня премьера моего спектакля «Цветаева» в Доме музыки. Нет времени, короче говоря, видимо, есть много», — рассказала KP.RU Ксения Алферова.

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