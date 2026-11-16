От кожана до орлана: судьбы диких и беззащитных в новом фильме «КП»

Лицом и голосом фильма стала Елена Летучая.

Ангелочек, Богдан, Бузя и Богатырь — четверо очаровательных медвежат из Тверской области остались сиротами, когда их маму случайно спугнули с берлоги люди. Крох ждала неминуемая гибель, но люди же и пришли им на помощь. Сегодня подросших медвежат уже готовят к выпуску в дикую природу.

Белая медведица Тая сломала клык и не смогла охотиться. Голод заставил ее выйти к людям и напасть на семью рыбаков на Таймыре. К счастью, никто не пострадал, но оставлять зверя в таком состоянии на воле никто не рискует. Теперь она живет в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка и недовольно топает, если киперы на несколько минут задерживаются с обедом.

Тигр Жорик малышом очутился в передвижном зверинце. Вместо материнского молока — куриная косточка, которая травмировала небо. Воспаление перешло в сепсис: на долю Жорика выпало 19 операций, 2 клинические смерти, но он мужественно перенес все испытания. Его история стала началом зоозащитного движения в России, а он сам — настоящей звездой, о нем написали десять книг. В конце мая Жорику исполнилось 17 лет — для тигров это очень почтенный возраст.

Все эти и многие другие дикие звери и птицы, а также люди, которые каждый день спасают их ценой собственных сил и средств, стали героями проекта «Дикие и беззащитные», который медиагруппа «Комсомольская правда» реализует в партнерстве с АНО «Центр «Ноосфера» — с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом природы.

Это не Жорик, но тоже хорош! Такого красавца наша съемочная группа повстречала в хосписе для крупных кошек «Дом тигра». Фото: Роман Садовой.

За полгода наши журналисты и операторы объехали всю Россию — от Ленинградской области до Хабаровского края. Они побывали во многих заповедниках, центрах реабилитации животных России и подготовили цикл видеороликов и публикаций — их можно увидеть и прочитать на сайте «Дикие и беззащитные».

Кульминацией проекта стал документальный фильм, который 18 ноября презентуют в редакции «Комсомольской правды». Его лицом и голосом выступила журналист, телеведущая, продюсер, зоозащитница и амбассадор фонда «Природа и люди» Елена Летучая.

— Мы живем свою обычную человеческую жизнь и редко задумываемся, что происходит в дикой природе, — говорит Елена. — Пора обратить внимание на защиту диких животных в России. Диких и беззащитных.

Для нас этот фильм — о невидимых героях России. Напомним, начиная проект, мы поставили перед собой непростую, но очень важную задачу — рассказать, как много диких зверей и птиц попадает в беду, а главное, о том, кто их спасает и чем им может помочь каждый из нас. Удалось ли нам это в итоге сделать — покажет время.

— Медиагруппа «Комсомольская правда» уделяет много внимания вопросам экологии и защиты природы на своих страницах, — говорит куратор проекта Елена Куликова. — Наш проект учит людей конкретным действиям при встрече с попавшим в беду животным, повышает узнаваемость Центров помощи и способствует росту выживаемости животных, а также формирует позитивный пример для молодежи.

Осталось добавить, что в качестве, пожалуй, самых почетных гостей на премьеру фильма приглашены его герои — сотрудники тех самых центров реабилитации, люди, которых можно назвать настоящими ангелами-хранителями всех диких и беззащитных.