Ксения Алферова о личной жизни: «Замуж больше не хочу»

Ксения Алферова Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Ксению Алферову мы встретили на кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в Мастерской «12» Никиты Михалкова. 52-летняя Ксения появилась в элегантном чёрном платье, которое подчеркнуло стройную фигуру актрисы. Ксения все время улыбалась и пребывала в отличном настроении. При этом, уходящий год стал для актрисы не простым. В феврале Егор Бероев публично сообщил о расставании с Алферовой спустя 20 лет брака. По словам 49-летнего Бероева, развод они оформили еще год назад. А в конце августа из жизни ушла любимая бабушка звезды Ксения Алферова. Ксении Архипове было 103 года.

«Это же жизнь, она идет. Любовь к жизни. Как говорила моя бабушка: «Любите жизнь, и она ответит вам взаимностью». Просто столько всего вокруг происходит. Каждый день это огромное количество подарков, просто надо обращать на них внимание, а не пропускать эту жизнь. Когда ты этому научишься, то повода унывать-то нет. Ты понимаешь, что если я проснулась с утра и я могу встать на свои ноги, я могу сделать вдох, выйти на улицу, вообще уже все случилось. А все остальное — это уже бонус», — рассказала KP.RU Ксения.

Вспомнила актриса и о том, чему ее учила любимая бабушка.

«Каждый день, который приходит к нам, не торопиться, не жить будущим или переживать за то, что-то не получилось в прошлом, или получилось, и не будет уже так хорошо. Будет по-другому. Просто каждый новый день — это подарок, колоссальный подарок. Год состоит из дней. Каждый новый день никогда не будет похож на предыдущий. То, как сейчас, не будет уже никогда. И поэтому моя бабушка научила меня встречать каждый новый день со словом «спасибо». В Новый год мы тоже обязательно перед тем, как он придет, благодарим его, каждый за столом вспоминает, за что он может поблагодарить этот год. Это не обязательно успехи, это и неудачи, и какие-то переживания, потери. Но спасибо, это важно», — поделилась актриса.

Ответила Алферова и на вопрос про замужество и личную жизнь. В настоящее время артистка ни с кем не встречается.

«Мое сердце полно любви к жизни. Оно не может быть свободным. Но замуж я не хочу», — поделилась актриса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ксения Алферова раскрыла секрет своего фирменного Оливье: рецепт вас удивит

Причина развода Алферовой и Бероева: Работают вместе, но у Егора своя личная жизнь