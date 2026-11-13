Журналист «КП» Александр Рогоза проведет встречу с читателями

Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Рогоза Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российская государственная библиотека приглашает на встречу с криминальным журналистом и писателем Александром Рогозой.

Мероприятие пройдет в рамках просветительского цикла «Преступление и чтение», приуроченного к 205-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского.

Александр Рогоза — специальный корреспондент «Комсомольской правды», автор журналистских расследований и документальных книг в жанре тру-крайм, среди которых «Фишер. По следу зверя» и «Спесивцев. Мама знает».

В ходе встречи участники обсудят, как реальные криминальные истории становятся литературными произведениями, почему жанр тру-крайм приобретает все большую популярность и где проходят этические границы работы с документальным материалом. Отдельное внимание будет уделено особенностям журналистских расследований и специфике обращения к реальным уголовным делам.

Спикер: Александр Рогоза, криминальный журналист, писатель.

Модератор: Аглая Набатникова, писательница, кинорежиссёр, сценарист.

18+

КОГДА: 14 ноября, 16:00

ГДЕ: Российская государственная библиотека, конференц-зал (главное здание, 3 подъезд, 3 этаж).

Вход бесплатный, но по регистрации leninka.timepad.ru/event/4299051/