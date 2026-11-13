«Интерпол» больше не помеха: ВС разрешил регистрировать разыскиваемые автомобили

Для автомобилистов это означает, что сама по себе запись о розыске в Интерполе не должна автоматически мешать регистрации машины в России. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Высшая судебная инстанция России встала на сторону владельца автомобиля, который МВД отказалось ставить на учет из-за записи о международном розыске. Суд обязал ведомство снять запрет на регистрационные действия и допустить машину к эксплуатации.

История началась с автомобиля, который петербуржец Данила Косачев привез из Канады. Позднее выяснилось, что машина числится в розыске Интерпола по запросу Канады. Из-за этого МВД отказало владельцу в регистрации.

Косачев обратился в суд. Он объяснил, что купил автомобиль по договору, а подтверждений того, почему Канада объявила его в розыск, у МВД не было. Три суда согласились с автомобилистом: сведения о хищении машины и ее розыске основаны на неподтвержденных данных и для России носят предположительный характер.

В Верховном суде МВД настаивало, что убрать автомобиль из международной базы может только страна, которая его разыскивает, либо запись исчезнет после истечения срока хранения информации.

Однако Верховный суд с этим не согласился. Коллегия по гражданским делам изменила прежние решения и обязала Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области снять запрет на регистрационные действия с автомобилем и допустить его к эксплуатации.

«Необходимо защитить законные интересы российских граждан, во владении которых находятся транспортные средства, разыскиваемые по инициативе недружественных стран», — сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Для автомобилистов это означает, что сама по себе запись о розыске в Интерполе не должна автоматически мешать регистрации машины в России. При этом решение не означает, что автомобиль исключен из международного розыска: за границей к нему по-прежнему могут применяться меры по запросу Канады.

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