«Мошен-монтаж»: как преступники обманывают покупателей зимних шин

Мошенники используют фейковые объявления о продаже шин по заниженной цене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Один из коллег как-то рассказывал, что у них в семье есть традиция. Дважды в год они собираются родственниками в своем гаражном кооперативе и меняют шины на всех своих автомобилях. Естественно, без вот этой сложной процедуры, которая требует специальной техники и опыта. Просто у них два комплекта шин на дисках. Снимают одни и ставят другие. Но для этого, конечно, надо иметь свой гараж или хотя бы дачу. Ну и второй комплект дисков, разумеется. Те, у кого такой роскоши нет, пользуются услугами шиномонтажа.

Одна из наиболее частых маркетинговых акций различных автомагазинов, которые часто совмещают бизнес по продаже шин, дисков и прочих автомобильных запчастей с шиномонтажом, - это бесплатная смена или хранение при покупке новых зимних или летних шин (в зависимости от сезона). В этом случае наивные клиенты, желающие сэкономить, могут стать жертвами мошенников…

- В числе наиболее распространенных схем обмана - использование фишинговых сайтов. В период повышенного спроса количество поддельных магазинов шин и дисков вырастает многократно. Если обычно на одну компанию приходится около 10 таких ресурсов, то в сезон - от 50 до 200. Благодаря ряду инструментов сайт делают более заметным для целевой аудитории. И фишинговые страницы выходят в топ поиска по запросам вроде «купить диски недорого». Ввод данных карты на таком сайте оборачивается потерей денег и персональных данных, - сообщили в МВД России.

Правоохранители рекомендуют покупать шины только на проверенных площадках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Проще всего попасть на мошеннический ресурс через рекламную ссылку с выгодным предложением. Правоохранители рекомендуют покупать шины только на проверенных площадках. И если делаете заказ онлайн, то смотрите, какой доменный адрес высвечивается в браузере. Он может отличаться всего на одну букву или цифру. Это стандартная уловка, которую используют аферисты.

- Также мошенники используют фейковые объявления о продаже шин по заниженной цене. Потерпевшие переводят предоплату и ничего не получают. Признаками обмана служат низкая стоимость, требование полной предоплаты, чаще всего в короткий срок, и невозможность проверить товар, - предупредили в МВД.

Чтобы сохранить деньги, лучше оплачивать покупку при получении или через зарекомендовавшие себя площадки.

ВОПРОС РЕБРОМ

А можно ли не менять шины?

Менять летние шины на зимние надо обязательно. За ношение летних в зимние месяцы (с начала декабря по конец февраля) полагается штраф – 500 рублей. Но хуже другое. В случае ДТП использование резины не по сезону может стать законным основанием для отказа страховой компании в возмещении ущерба. Ну и в целом, ждать 1 декабря в российских условиях точно не стоит. День жестянщика всегда приходит в самый неподходящий момент. Когда вам точно нужно ехать на машине, а она к утренним заморозкам или снеговой каше оказывается не готова. Ну и записаться на процедуру шиномонтажа лучше как можно раньше. Потому что зима близко.

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