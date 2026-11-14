Короткие мудрости недели: Ведь я всё так же склонна к полноте – Не только тела, но и жизни в целом

Мудрые и смешные четверостишия от Содружества «СОКРАТ»
Все бабы стервы
Да, жёны – стервы. Но не только.
Хотел сказать, не только жёны.
Все бабы стервы! Вон их сколько.
И что я в них такой влюбленный?
Владимир Городзейский
О полноте
Не мне пылить впустую в суете
И брякать маракасом пустотелым.
Ведь я всё так же склонна к полноте –
Не только тела, но и жизни в целом
Татьяна Кормилицына
Возрастные ограничения
Жизнь становится почтенней,
Но скучней и – неспроста:
Не хватает приключений
На проблемные места.
Станислав Овечкин
Полезный подарок
Стихи в подарок рад я был принять,
Мне книга ваша просто как награда.
Я раньше знал, как надо сочинять,
Теперь я точно знаю, как не надо.
Александр Петрович-Сыров
И так бывает
Кто-то где-то что-то с кем-то как-то вдруг не поделил.
А кому-то чем-то кто-то отчего-то насолил.
И куда-то почему-то кто-то этих двух послал.
И зачем-то для кого-то это всё я написал.
Сергей Сидоров
Сенсационное открытие
Никто не знает правды всей.
И знать ее не должен каждый:
Второй из бабкиных гусей
Гусыней был, но очень страшной.
Афанасий Смыслов