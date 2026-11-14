Короткие мудрости недели: Ведь я всё так же склонна к полноте – Не только тела, но и жизни в целом

Мудрые и смешные четверостишия от Содружества «СОКРАТ»

Все бабы стервы

Да, жёны – стервы. Но не только.

Хотел сказать, не только жёны.

Все бабы стервы! Вон их сколько.

И что я в них такой влюбленный?

Владимир Городзейский

О полноте

Не мне пылить впустую в суете

И брякать маракасом пустотелым.

Ведь я всё так же склонна к полноте –

Не только тела, но и жизни в целом

Татьяна Кормилицына

Возрастные ограничения

Жизнь становится почтенней,

Но скучней и – неспроста:

Не хватает приключений

На проблемные места.

Станислав Овечкин

Полезный подарок

Стихи в подарок рад я был принять,

Мне книга ваша просто как награда.

Я раньше знал, как надо сочинять,

Теперь я точно знаю, как не надо.

Александр Петрович-Сыров

И так бывает

Кто-то где-то что-то с кем-то как-то вдруг не поделил.

А кому-то чем-то кто-то отчего-то насолил.

И куда-то почему-то кто-то этих двух послал.

И зачем-то для кого-то это всё я написал.

Сергей Сидоров

Сенсационное открытие

Никто не знает правды всей.

И знать ее не должен каждый:

Второй из бабкиных гусей

Гусыней был, но очень страшной.

Афанасий Смыслов