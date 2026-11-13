Лерчек просит Владимира Путина о помиловании: обращение многодетной матери уже в приемной президента

У Валерии рак желудка четвертой стадии Фото: Иван МАКЕЕВ.

Блогер Валерия Чекалина (в интернете её знают как Лерчек) направила обращение к президенту Владимиру Путину. Мать четверых детей просит о помиловании.

Её осудили за финансовые махинации, в том числе за то, что незаконно вывела на иностранный счёт доходы от фитнес курсов и бизнес тренингов. Свою вину она отрицает, утверждая, что только создавала и продвигала фитнес-марафоны, а финансовыми вопросами занимались другие сотрудники.

У Валерии рак желудка четвертой стадии с метастазами. Она перенесла несколько химиотерапий и операцию на позвоночнике: метастазы атаковали внутренние органы и кости. Выйти в стойкую ремиссию не удаётся.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее гражданский муж Луис Сквиччиарини

Врачи советуют попробовать ей лечение в Китае, но с условным сроком человек не может выезжать за рубеж.

Есть два пути. Первый изъеден нескончаемой бюрократией: собрать ворох справок, провести несколько заседаний суда и попробовать убедить Фемиду в необходимости выезда.

Второй — получить помилование от президента. Глава государства вправе проявить милосердие к любому осуждённому. И наш президент не проходит мимо таких прошений.

У блогера Лерчек четверо детей. На фото она с двойняшками Богданом и Алисой Фото: Даниил ОПАРИН.

Напомним, у Чекалиной — четверо детей. Младшему нет и годика. Валерия выносила и родила его, будучи уже больной. Врачи говорят, что беременность замаскировала признаки рака. Доносить сына Валерия не смогла — делали экстренное кесарево. А анализы показали злокачественные клетки.

Сейчас жизнь Лерчека — череда судов, домашний арест, условный срок на 5 лет. Бесконечные стерильные палаты онкоцентров. Четверо маленьких детей. И одна большая надежда…