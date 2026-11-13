Лерчек просит Владимира Путина о помиловании: обращение многодетной матери уже в приемной президента

Фото: Иван МАКЕЕВ.
Блогер Валерия Чекалина (в интернете её знают как Лерчек) направила обращение к президенту Владимиру Путину. Мать четверых детей просит о помиловании.
Её осудили за финансовые махинации, в том числе за то, что незаконно вывела на иностранный счёт доходы от фитнес курсов и бизнес тренингов. Свою вину она отрицает, утверждая, что только создавала и продвигала фитнес-марафоны, а финансовыми вопросами занимались другие сотрудники.
У Валерии рак желудка четвертой стадии с метастазами. Она перенесла несколько химиотерапий и операцию на позвоночнике: метастазы атаковали внутренние органы и кости. Выйти в стойкую ремиссию не удаётся.
Врачи советуют попробовать ей лечение в Китае, но с условным сроком человек не может выезжать за рубеж.
Есть два пути. Первый изъеден нескончаемой бюрократией: собрать ворох справок, провести несколько заседаний суда и попробовать убедить Фемиду в необходимости выезда.
Второй — получить помилование от президента. Глава государства вправе проявить милосердие к любому осуждённому. И наш президент не проходит мимо таких прошений.
Фото: Даниил ОПАРИН.
Напомним, у Чекалиной — четверо детей. Младшему нет и годика. Валерия выносила и родила его, будучи уже больной. Врачи говорят, что беременность замаскировала признаки рака. Доносить сына Валерия не смогла — делали экстренное кесарево. А анализы показали злокачественные клетки.
Сейчас жизнь Лерчека — череда судов, домашний арест, условный срок на 5 лет. Бесконечные стерильные палаты онкоцентров. Четверо маленьких детей. И одна большая надежда…