Лерчек написала письмо президенту с просьбой помиловать ее. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

О ЧЕМ ЛЕРЧЕК ПРОСИТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Валерия Чекалина (Лерчек), осужденная за вывод за рубеж незаконных доходов, обратилась к президенту. Блогер просит помиловать ее: сейчас у Чекалиной условная судимость. Об этом KP.RU рассказал адвокат женщины Константин Третьяков.

Обращение направили через интернет-приемную главы государства, а также во ФСИН. Обычно, прошение о помиловании осужденные подают через администрацию колонии, где отбывают наказание. Но у Чекалиной — условный срок, поэтому ее защита пошла по такому пути.

В интернете уже обсуждают: как блогер может просить о помиловании, если она на суде и после не признала свою вину. На самом деле это киношный штамп, который к тому же идет из США. В России у президента есть полномочии помиловать любого обратившегося осужденного, вне зависимости от тяжести преступления и признания вины.

Валерия Чекалина - многодетная мама, лечится от онкологии Фото: Михаил ФРОЛОВ.

НОВОСТИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕЛЕ ЛЕРЧЕК

Уголовное преследование Чекалиной тянется с весны 2023 года. Под занавес судебных процессов у нее диагностировали тяжелое онкологическое заболевание. Обращение к президенту Лерчек направила для того, чтобы отправиться на лечение в Китай. По закону, осужденные на условный срок не могут покидать страну без разрешения. Но если судимость снимут — можно ехать.

Попробовала защита блогерши и второй путь: подали обращение в суд, чтобы Фемида разрешила осужденной выезд за границу.

— По выезду (в Китай — прим.авт.) нет никакой информации — ничего не рассмотрено, — уточнил в беседе с KP.RU адвокат Константин Третьяков.

Адвокат Валерии Чекалиной подтвердил, что блогер написала письмо Владимиру Путину Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Уголовное дело против блогера связано с обвинением в незаконном выводе за рубеж более 250 млн рублей. По версии следствия, Лерчек вместе с бывшим супругом Артемом Чекалиным продавали интернет-курсы. Выручку прогоняли через несколько компаний и затем выводили на счета в ОАЭ. Экс-супруга блогера осудили на семь лет колонии. Вину он не признал. Лерчек дали пять лет условно и штраф свыше 760 млн рублей. Также ей запретили администрировать сайты на три года. Вину блогер не признает, а ее защита подает многочисленные апелляции и кассации.

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