Брат Надежды Михалковой сделал заявление о ее браке с губернатором Югры

Надежда Михалкова с мужем Русланом Кухаруком. Фото: блог Руслана Кухарука в мессенджере "Макс".

Режиссер Артем Михалков высказался по поводу брака своей сестры Надежды Михалковой с 47-летним губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Русланом Кухаруком. Он высоко оценил профессиональные и личные качества нового родственника.

«Я счастлив за Надю и за Руслана Николаевича. Настоящий мужчина, профессионал своего дела. Я очень рад, что мы объединились», - сообщил сын Никиты Михалкова в интервью «Пятому каналу». Отвечать на вопрос, как Кухарука принял Никита Сергеевич Михалков, Артем не стал. По его словам, об этом лучше спросить у самого режиссёра.

Ранее Никита Михалков впервые прокомментировал новость о том, что у него родилась еще одна внучка. У режиссера спросили, похожа ли новорожденная на тезку - его сестру Екатерину Семенову.

«Нет», - сообщил Никита Сергеевич KP.RU.

Актриса Надежда Михалкова и губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук поженились в 2026 году, но известно об этом стало только в начале октября. Пара не афишировала свои отношения, и после свадьбы не появлялась вместе на публике. Более того, молодожены сейчас живут на два города: глава региона – в Ханты-Мансийске, его супруга – в Москве, где она готовит премьеру спектакля «Васса Железнова» в театре Никиты Михалкова.

В этом году у супругов родилась дочь Катя, девочку крестили в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске.

Звезда фильма «Утомленные солнцем» также воспитывает двух старших детей от режиссера Резо Гигинеишвили – сына Ивана и дочь Нину. Супруги расстались в в 2017 году после семи лет брака.

Губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук тоже воспитывает двоих детей от первого брака. Его бывшую жену зовут Анастасия, она родила ему сына Максима и дочь Татьяну. Во время инаугурации Кухарука в 2024 году первая жена была рядом с ним. А в 2025 году на кинофестивале «Дух огня» он познакомился с Надеждой Михалковой. Актриса приехала на Международный фестиваль кинематографических дебютов, чтобы поддержать молодых авторов.