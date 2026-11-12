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Звезды12 ноября 2026 20:10

Никита Михалков впервые высказался о новорожденной внучке от Нади Михалковой: на кого похожа Катя

Никита Михалков впервые высказался о внучке от Нади Михалковой
Ольга ЛИБГАРДТ
Никита Михалков одобрил второй брак младшей дочери

Никита Михалков одобрил второй брак младшей дочери

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Никита Михалков впервые публично высказался о рождении внучки. Малышку родила младшая дочь режиссера Надежда Михалкова от второго мужа-губернатора Руслана Кухарука.

Никиту Михалкова спросили, похожа ли новорожденная внучка на его старшую сестру Екатерину Семенову, в честь которой назвали кроху. Режиссер подтвердил, что уже успел познакомиться с внучкой.

А вот ответ на вопрос о сходстве был предельно лаконичным. "Нет", - сказал Никита Сергеевич на полях II Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», прошедшей в московской «Мастерской 12».

Напомним, о пополнении в семье Нади Михалковой стало известно в начале октября. 40-летняя актриса вышла замуж за губернатора Югры и родила дочь Катю в июле 2026 года. Ее крестили в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске. На таинстве присутствовал Никита Сергеевич.

Надежда родила дочь Катю от второго мужа

Надежда родила дочь Катю от второго мужа

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Брак младшей дочери он одобрил. Как в свое время артист был доволен выбором старшей дочери Анны, которую выдал замуж за бизнесмена Альберта Бакова.

Для Михалкова эта внучка стала 14-й. Ранее он признавался, что не помнит имена всех своих внуков из-за их большого количества.