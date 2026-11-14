Юлия Ильина — о Москве: От масштабов города просто улетаешь в космос!

Юлия Ильина Фото: кадр из фильма.

Это сейчас Юлия Ильина — одна из самых перспективных молодых русских актрис, играющая в самых главных спектаклях петербургского БДТ («Холопы», «Что делать», «Слава», «Три толстяка» и др.), а также популярных сериалах («Трасса», «НейроВася», «Фишер»).

А еще 10 лет назад девушка, родившаяся в Великом Новгороде, жила в Ленинградской области, занималась плаванием и мечтала поступить в театральный вуз столицы. В 2018 году она прорвалась на курс Игоря Золотовицкого в Школу-студию МХАТ, которую окончила в 2022 году.

— Если говорить о процессе поступления, для меня он не был сложным, — вспоминает актриса. — Я приехала поступать в Москву, но не испытывала страха. До этого я никогда не была в столице, поэтому испытывала только любопытство от всего вокруг. Я оказалась в космосе.

— А какой столица выглядит для вас сейчас? За что вы ее цените?

— Москва — она такая [космическая]: всегда будет оставаться своеобразной зоной невесомости, где тебя неизбежно уносит. Просто сначала улетаешь от масштабов города и жизни в нем, а потом уже разбираешься, как тебе добраться до нужной орбиты, оставшись при этом человеком.

На контрасте со столицей (первой и второй, где живет) Юлия была поражена Японией — страной, где практически нет лавок и негде посидеть и выдохнуть. Сверхорганизованные японцы везде стоят и выстраиваются в очереди.

— Под конец поездки восторги ушли, мне стало невыносимо, — говорила Ильина. — Я думала, да хватит, расслабьтесь! Вдохните полной грудью, сядьте в парке, возьмите кофе. Ребят, ну что это? У них нигде нет лавок. Даже на автобусных остановках нет лавок!

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