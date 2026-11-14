Большой скандал на Украине: глава «Химпрома» вынес приговор своей стране, раскрыв обороты и схемы теневых колл-центров Незалежной

Генерал-майор СБУ Сергей Дука клялся в своей невиновности Фото: Соцсети.

Большой скандал! Гигантский скандал! Украинский журналист нашел главу ОПГ «Хмипром» Егора Буркина, того самого, что под погонялом «Мексиканец» наводит страх и ужас на половину Европы и Украину. И тот откровенно рассказал в большом интервью о своих отношениях с генералами СБУ и полиции, о том, какие деньги крутятся в этой сфере преступного бизнеса, и о том, что собой представляет правоохранительная система Украины в целом.

РАССЧИТАНО НА ВСЕХ

Первым делом «Мексиканец» обнулил все возмущение выпущенного из СИЗО генерала Сергея Дуки, который клялся в своей невиновности.

- Я не хочу ничего отрицать. Я, наоборот, хочу подтвердить, что все именно так и было. Вот все то, что вы услышали, - это процентов, может быть, 5% максимум от всего того, что сейчас творится на Украине, - «просветил» журналиста Буркин.

По его словам, если говорить только о мошеннических колл-центрах, то на Украине до недавних пор насчитывалось примерно 1500 действующих кол-центров, а общие денежные потоки этого бизнеса он оценил в 2-3 миллиарда долларов США ежемесячно. Буркин рассказал и о расценках за «крышевание» этих мошенников. Так, например, каждый офис на 50 сотрудников должен был ежемесячно платить силовикам минимум 21 тысячу долларов.

- 21 тысяча долларов. Из них 7 тысяч долларов платилось в СБУ, 7 тысяч долларов платилось в Нацполицию, 7 тысяч долларов платилось в Генпрокуратуру, - поделился «Мексиканец» подробностями распределения данных финансовых потоков. Если в офисе работали 100 человек, сумма удваивалась до 42 тысяч долларов, а при 150 сотрудниках составляла уже 63 тысячи. Пот его подсчетам эти 1500 кол-центров обеспечивали общий объем ежемесячных взяток примерно в 31,5 миллиона долларов, или 350-370 миллионов долларов ежегодно.

МОШЕННИК НА МОШЕННИКЕ СИДИТ И МОШЕННИКОМ ПОГОНЯЕТ

При этом колл-центры четко делили сферы специализации и на чужие «делянки» не заходили. Одни специализировались на банковском мошенничестве и выманивании денег у доверчивых людей, другие - на фиктивных инвестициях в Forex, финансовых пирамидах, гадалках и продаже биодобавок. Были и такие, что специализировались на «возврате инвестиций», то есть, грабили уже ограбленных людей.

Закрытие колл-центров нанесло мощный удар по украинской экономике Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

- Это кол-центры, которые обманывают людей по второму кругу. К примеру, вам поступил звонок, вас обманули, увели у вас деньги с карточки либо с Forex, и через время с вами связываются, либо вы где-то на просторах YouTube натыкаетесь на рекламу о том, что, если вдруг вы пострадали от действий мошенников, мы вам поможем. Нет, вам не помогут уже никто и никогда. Это такие же мошенники, - разоткровенничался Буркин. Только от его откровений обманутым клиентам мошенников, понятное дело, легче не стало.

Закрытие же колл-центров, как считает Буркин, нанесло мощный удар по украинской экономике (!), поскольку те 20 миллиардов, что ежегодно привлекались на территорию страны, затем в значительной степени легализовывались через траты на рестораны, автомобили, покупку недвижимости и прочие расходы.

ПРОГНИЛО СНИЗУ ДО САМОГО ВЕРХА

Как утверждает «Мексиканец», этот криминальный спрут охватывал не только профильные подразделения полиции и СБУ, но и их высшее руководство.

- Была четко выстроена вертикаль. То есть повесить все это исключительно на киберотдел СБУ, Нацполиции и прокуратуру не получится. Почему не приходили другие департаменты? Потому что каждый руководитель этих ведомств был в доле, - утверждает Буркин. - Все покупается, все продается. Торговля должностями, открытие, закрытие уголовных дел - на кого угодно, на оппонентов, да на кого угодно. Все это покупается, все это продается.

Что касается Дуки, то, как признался Буркин, он поначалу общался ним напрямую, но позднее силовики заподозрили, что он пишет их встречи, и настояли на посреднике, которым и стал Осипов по прозвищу «Криминал», собиравший деньги с «подотчетных точек» к пятым числам каждого месяца, и передавал их дальше. Выполняли СБУшники и просьбы бандитов. Так, за 3,5 миллиона долларов силовики по просьбе «Мексиканца» организовали лишение украинского гражданства одного из его бывших партнеров, помещение в специальное учреждение и подготовку к депортации. Кроме обычной платы, он дарил им дорогие подарки, например, одному из них на день рождения подарил новенький Mercedes V-класса.

А часть взяток, как признал Буркин, передавалась еще выше - заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Кто был больше в доле там — только Ермак или и сам «просрочка» Зеленский?

Криминальный спрут охватывал не только профильные подразделения полиции и СБУ, но и их высшее руководство Фото: EAST NEWS.

ИХ ТЬМЫ И ТЬМЫ

Что касается сети магазинов, через которые «Химпром» продавал наркотики, она тоже платила за крышу, и силовики получали за это взяток не менее 700 тысяч долларов ежемесячно. А еще Буркин признался, что именно его ОПГ лоббировала в Верховной раде прохождение закона о легализации марихуаны, потому что это дало бы качественный скачок росту его доходов.

- Таких, как я и Осипов, нас тысячи. Мы не причина, мы следствие. А причина, как раз-таки, заключается в этой ужаснейшей продажной, коррумпированной правоохранительной системе, - заключил Буркин и посоветовал силовикам не слишком усердно его искать. - Поймав меня, люди у меня дома обнаружат ноутбук. И в данном случае, мне кажется, многие выйдут сами же на себя. Поэтому я бы советовал хорошо задуматься. Лучше со мной сотрудничать и сделать так, чтобы я пошел на сделку.

Буркин заявил, что он готов сотрудничать с НАБУ, САП, американскими правоохранителями и передать всю имеющуюся у него информацию о криптовалютных переводах, взятках и других коррупционных схемах, в которых замешаны правоохранительные структуры Украины.

То есть, опасения силовиков, что «Мексиканец» писал их встречи и фиксировал все сделки, получается, имели под собой все основания… Вор у вора не просто дубинку украл, а обиженный вор все это зафиксировал для последующего шантажа и будущего суда.

Нет, ребята, это уже не просто «негосударство» и «недострана», это даже не махновщина и атаманщина, это уже полная Руина. Безысходная и неисправимая, и каждый в ней пихает в себя все, до чего может дотянуться.

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