Ангелина Поплавская — о Москве: «Кажется, времени ни на что не хватает»

Ангелина Поплавская Фото: кадр из фильма.

Ангелина Поплавская родилась в Клинцах (Брянская область). И родители, разумеется, хотели дочери большого будущего и стабильной профессии — поэтому планировали отдать дочь в мед (на стоматолога). Прилежная ученица Ангелина училась в Гагаринской гимназии, брала олимпиады, а в выпускном классе стала «президентом гимназии», окончив учебное учреждение с золотой медалью.

И все же тяга к творчеству пересилила — Поплавская начала заниматься и играть небольшие роли в клубе «Свободное АРТ-пространство» и Народном театре, вела школьные и городские мероприятия.

Фото: кадр из фильма.

В итоге девушка решилась приехать в столицу — и поступать в «золотую пятерку» творческих вузов Москвы. Прошла первый тур во всех учебных заведениях, но решающим стало прослушивание в Школе-студии МХАТ, где педагоги твердо заявили — ты нам нужна. Ангелина поступила на бюджетное отделение на курс Игоря Золотовицкого, который окончила в 2018 году.

KP.RU решил расспросить артистку, как сложно было после переезда из Клинцов и насколько комфортно теперь, когда Поплавская снимается в кино без остановки («Противостояние», «Александр I», «Красота», «Молодежка. Новая смена», «Отделение», «Тверская. Здесь и сейчас»).

— Насколько сложно было первое время в Москве, можете вспомнить?

— Я не помню особых сложностей в адаптации. Наоборот, — для меня это было время новых открытий, новых мест, знакомств, кипящей жизни. Все было безумно интересно. У меня не было страха, что я в чужом городе, здесь нет родных, и вокруг все неизвестное. Наоборот, я с энтузиазмом все изучала и была открыта ко всему. Тем более, мы жили в общаге, я всегда была в окружении людей, да и актерский институт не дает расслабиться, всегда что-то нужно делать, придумывать. Я не успевала тосковать.

Фото: кадр из фильма.

- Как сильно город изменил вас, как считаете? И чем удивляет теперь?

— Сильно! Например, ощущение расстояния. Если в родных Клинцах я за 15 минут могла доехать из одного конца города в другой, то в Москве так не получится. Пришлось учиться распределять свое время по-другому. А ещё темп жизни совсем иной — когда только приехала в Москву, не понимала, почему все куда-то бегут… а потом как поняла. И со временем стала такой же — все время куда-то бегущей, с постоянным желанием успеть все и сразу. Так что теперь, когда еду к родителям в гости, я, так сказать, там «останавливаюсь». И вдруг понимаю, что время идет по-другому. Его так много. В Москве же, наоборот, кажется, что времени ни на что не хватает.

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