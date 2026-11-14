Минприроды РФ разрешило отстреливать до 30% численности медведей: Поможет ли это решить проблему

Рост популяции медведей фиксируют и фотоловушки. Фото: Владимир Богатырь

К сожалению, растет печальная медвежья статистика. Минприроды России сообщает: с начала года к середине ноября в стране 36 человек (в начале октября было 26) погибли от нападений медведей, что в разы превышает количество смертельных случаев в прошлые годы (в 2024 году — 8, в 2025-м — 7). Всего же с января официально зафиксировано 87 случаев, когда человеку пришлось отбиваться от разъяренного хищника, и более 12 тысяч обращений о выходах бурых медведей к людям.

Еще в конце сентября в правительстве провели совещание по медвежьей проблеме и постановили разработать необходимые нормативные акты. Понимая, что бюрократический маховик может раскручиваться долго, охотоведы Сибири и Дальнего Востока письмом в правительство попросили ускорить принятие необходимых документов, аргументируя тем, что «зверь после 20 октября либо ложится на зимовку в берлогу, либо начинает бродить („шататься“) в поисках пищи. …«в 2026 году значительное поголовье зверя не заляжет в берлогу в связи с отсутствием достаточных жировых отложений для зимовки в берлоге. Тощие медведи превратятся в шатунов, выйдут в населенные пункты, на базы таежных рабочих участков в связи с отсутствием нажировочных кормов».

Такие антивандальные контейнеры для мусора уже стоят в Забайкальском национальном парке. Фото: пресс-служба фонда «Озеро Байкал»

Охотоведы были правы, голодные медведи по-прежнему кошмарят жителей таежных деревень и сел. Да, выходы косолапых к людям сократились, но они все еще происходят.

На днях Минприроды России установило норматив на отстрел 30% от численности медведей в каждом регионе.

— Это позволит эффективнее регулировать численность бурого медведя и сократить количество конфликтных ситуаций между хищником и человеком, — уверяют в ведомстве, дополнив, что власти готовы «софинансировать регионам затраты на отстрел вышедших к людям хищников». Например, синантропных медведей, которые вышли к людям, питаются на свалках и около дорог. Заявки подали уже 13 регионов. Общая сумма софинансирования — больше 80 млн рублей.

Всего же, по подсчетам министерства, популяция бурых медведей составляет почти 308 тысяч особей, и она стабильно растет. Отчасти причина роста в недостаточных лимитах отстрела хищника.

В Минприроды перечислили:

— в Красноярском крае популяция бурого медведя насчитывает 26 631 особь, а лимит регион установил на 5 037 особей, то есть 19%.

— На Камчатке обитают 24 225 бурых медведей, а лимиты добычи установлены на 3 443 особи, то есть 14% от общей численности.

— В Иркутской области при численности бурого медведя в 22 413 особей лимит установлен на 4 098, то есть на 18%.

ОТСТРЕЛА НЕДОСТАТОЧНО

Доцент кафедры охотоведения и биоэкологии Иркутского государственного аграрного университета им. Ежевского Юрий Вашукевич оценивает решение как оправданное, но недостаточное. Проблема, на самом деле, гораздо глубже и системнее.

— Мы в лучшем случае добываем 2–3% медведей, — объясняет эксперт. — Для стабильной численности надо изымать 7–8% ежегодно.

По его оценке, оптимальная численность медведя в Иркутской области — чуть больше 12 тысяч, тогда как фактическая — 22 тысячи. Именно «лишняя» часть популяции, отвыкшая от регулярной добычи и не испытывающая страха перед человеком, является самой опасной.

— Мы изымаем 2% и популяция, конечно, растет. Отсюда логика: раз мы годами изымали по 2%, сегодня можно и 30%, — считает охотовед.

Однако, подчеркивает Юрий Вашукевич, для изъятия этой трети нужны как минимум еще два механизма.

Первый и главный — сделать медведя востребованным: упростить экспорт дериватов (когтей, желчи, мяса, шкур и изделий из них), сняв бюрократические барьеры СИТЕС: российский бурый медведь включен во Второе приложение международной конвенции, и на вывоз его продукции требуется специальное разрешение.

— Мы из Иркутской области за последние пять лет ничего ценного от медведя вообще не вывозили. А ведь у него есть продукция, которая пользуется спросом в Китае, в Корее, — отмечает эксперт.

Второй механизм — активизировать спрос, а для этого надо поддержать охотпользователей в заготовках мясной продукции и ее реализации.

По мнению Юрия Вашукевича, учитывая эти меры, проблему «лишнего» медведя можно будет решить куда действеннее, чем просто отстрел.

— Пока непонятно, кого и как обяжут изымать особей из популяции, — рассуждает он. — Могут обязать и государственные органы, но это, во-первых, затраты огромные, во-вторых, им не под силу. Даже пятьсот медведей отстрелять, поверьте мне, непростая задача. А если их надо будет отстреливать несколько тысяч…

«УНИЧТОЖЕНИЕ ОПАСНОГО ИЗБЫТКА»

Руководитель Тофаларского заказника (ФГБУ «Заповедное Прибайкалье») Владимир Богатырь формулирует еще жестче.

— В сложившейся ситуации виноваты люди, но, понятное дело, отдуваться придется медведям. То, что сейчас должно происходить, надо называть не охотой, а уничтожением опасного избытка популяции, — говорит он.

По его мнению, нужно не столько задирать лимиты, сколько административно упростить каждый случай отстрела медведей, особенно в населенных пунктах и на площадях, где обычная охота запрещена. Такой отстрел, считает Богатырь, нужно поручать опытным охотникам, у которых это зачастую получается лучше, чем у сотрудников полиции.

Главным же акцентом он называет возвращение в Россию охотничьего хозяйства и «простого охотника», для чего необходимо изменить закон об оружии и закон об охоте в сторону административного упрощения и финансового удешевления приобретения, регистрации и перерегистрации оружия. Для предотвращения злоупотреблений Владимир Богатырь предлагает ввести обязательную справку из ФСБ о лояльности наряду со справками из наркодиспансера и психдиспансера, а также организовывать в районах штабы охотников, которым дать право «без суда и следствия расстреливать на месте медведей независимо от пола и возраста».

КОНТЕЙНЕРЫ «АНТИМИШКА»

И все же регулирование численности лишь половина дела. Не менее важна профилактика: если у медведя нет доступа к еде, он не идет к людям. Именно на это и направлен проект «Береги(сь) медведя» фонда «Озеро Байкал» (при поддержке фонда «Мир вокруг тебя»). В Забайкальском национальном парке уже установили три контейнера «Антимишка» с девятью баками для пищевых отходов.

Конструкция не позволяет медведям открыть крышки люков, утопленные в верхнюю плоскость стальной конструкции, а трехмиллиметровая сталь сдерживает распространение запахов. Первые контейнеры были установлены еще в 2025 году и на оборудованных площадках не было ни одного разорения баков медведями. Единственная уязвимость, когда человек сам не закрывает люк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хищники уже убили 37 человек: хронология смертельных нападений медведя на людей в России на ноябрь 2026 года

Делим шкуру убитого медведя: сколько готовы платить за отстрел хищника в регионах России