Литва выставила претензии Китаю: у прибалтийского микрогиганта свое видение мира

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис Фото: IMAGO/Tanel Meos/Global Look Press

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис резко и в категорической форме дал отпор пожеланиям России к будущей архитектуре безопасности в Европе и заявил, что не хочет, чтобы Россия имела влияние на развертывание сил Североатлантического альянса в Европе.

— Литва считает принципиально неприемлемым любое рассмотрение вопроса о возвращении к эпохе Договора об обычных вооруженных силах в Европе или к любым другим соглашениям, в рамках которых Россия имела бы рычаги влияния для диктата того, какие силы могут быть развернуты в нашем регионе, — заявил Будрис. Простая мысль, что у любого договора есть две стороны, и у второй стороны есть такие же права, не может уложиться в голове патентованного литовца.

При этом, он уверен в том, что мнение Литвы имеет в этом вопросе первостепенное значение. Ведь Литва — это мощь, Литва — это сила! Вильнюс даже ставит условия не кому-нибудь, а Китаю. Этот же самый Будрис на днях объявил, что у Литвы накопилось много вопросов и требований к Пекину, и если Китай хочет восстановить отношения с Вильнюсом, то пусть отвечает и удовлетворяет.

— Мы слышали в публичном пространстве, о том, что говорил Китай, что он считает фундаментальным нарушением своих интересов, и как он хотел бы видеть ситуацию в будущем. Все это обсуждается, но это, безусловно, не означает, что одна сторона записывает все пункты и уходит домой, а другая только выдвигает условия. Для этого и существует дипломатия, — нравоучительно высказался глава МИД Литвы после встречи литовских дипломатов с представителями КНР и резюмировал. — У Литвы тоже есть длинный список требований, который мы представили.

Напомним, отношения прибалтийского микрогиганта с КНР разладились после того, как в 2021-м году Вильнюс открыл у себя представительство Тайваня, что в Пекине расценили как нарушение принятого во всем мире принципа «одного Китая». В результате в Пекине просто «стерли» Литву со своей «таможенной карты» и прекратили торговлю с этой прибалтийской республикой. В итоге весь налаженный экспорт литовцев в Китай, дававший весьма ощутимый доход, «накрылся медным тазом», а многие литовские предприниматели попрощались со своим бизнесом. Но спустя 5 лет по обоюдному согласию обе стороны попытались вроде бы восстановить отношения, но ту на горизонте нарисовался гордый, непреклонный и очень независимый Кястутис. Который заявил, что у него и без таких мелочей, как Тайвань и Китай, «много внешнеполитических вопросов».

— Хочу подчеркнуть, что дальнейшая перспектива отношений с Китаем и Тайванем не являются приоритетами Литвы. Есть много более важных вопросов, которые происходят рядом с нами, а также наша подготовка к председательству в Совете ЕС, — объявил Кястутис Будрис и резюмировал. — Поэтому данный вопрос, безусловно, не является ни основополагающим, ни главным.

Вот теперь Китаю, наверное, стало по-настоящему страшно. Это же надо — целая (пока еще) Литва считает Китай второстепенным фактором своей внешней политики, который находится где-то в глухой периферии. Наверное, в Пекине сейчас все кинутся проводить совещания, чтобы максимально удовлетворить все требования Вильнюса.

Это, знаете ли, даже не «Слон и моська». Ивану Андреевичу такое и в кошмаре присниться не могло.

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