Гости Рима все реже следуют одной старой туристической традиции: В фонтан Треви бросают все меньше и меньше монет

Раз в неделю монеты извлекают со дна фонтана сотрудники коммунальных служб с помощью специального оборудования. Затем деньги отправляют на обработку Фото: REUTERS.

Существует поверье, что, если повернуться спиной к фонтану Треви, зажать монетку в правой руке и перебросить её через левое плечо, обязательно вернёшься в Вечный город. Любопытно, что этот ритуал, который многие считают древнеримским, на самом деле не такой уж и старый. Первоначально эта традиция сформировалась во второй половине XIX века среди посещавших Рим иностранных художников, писателей и археологов. Но настоящую известность обычай приобрел в 1954 году, после выхода на экраны американского романтического фильма «Три монеты в фонтане». Тогда же расширилась и мифология туристского "обряда": желающим встретить любовь нужно было бросить две монеты, а чтобы вступить в брак - три.

Десятилетиями этот нехитрый ритуал приносил достопримечательности не только всемирную славу, но и вполне реальный доход. Так, в среднем из воды за год вылавливают от 1,5 до 2 миллионов евро. Раз в неделю монеты извлекают со дна фонтана сотрудники коммунальных служб с помощью специального оборудования. Затем деньги отправляют на обработку: их очищают, сушат, сортируют и подсчитывают. Однако они, вопреки стереотипам, не идут в городскую казну: все до последнего цента передается благотворительным организациям, помогающим бездомным и малообеспеченным семьям.

Но, к сожалению, плеск от монет на одноименной площади раздается все реже. Так, за 2026 год из воды выловили 22 тонны железных денег вместо 28 тонн годом ранее. В итоге благотворители не досчитались около 200 тысяч евро. Дело, как считают волонтеры католической НПО Caritas, которая и распоряжается "доходом" от фонтана, не только в том, что люди стали менее суеверными. Настоящие причины увядания традиции - введение мэрией Рима платного входа на площадь Треви и сокращение числа туристов из России.

Теперь, зачастую, та монетка достоинством в два евро, которую гости города обычно бросали в воду, теперь оседает в автомате по продаже билетов. Да и привычки молодежи стали другими: они предпочитают не загадывать желание, а делать эффектное "селфи" на фоне достопримечательности.

В свою очередь, установленные в этом году городскими властями турникеты, наоборот, обещают принести рекордный доход порядка 5-6 миллионов евро. Полученные средства будут направлены на содержание и реставрацию памятников, а также на развитие муниципальной музейной системы.

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