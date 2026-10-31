Владелица бара в Италии объявила войну Хэллоуину: сладости получают только дети без бесовских костюмов, знающие молитвы

Традиционные украшения магазинов и кафе в канун дня всех святых: тыквы, скелеты и паутина Фото: Евгений СУЧКОВ.

Современная трактовка Хэллоуина далека не только от своих кельтских корней, но и от более поздней, "христианизированной", версии - кануна Дня всех святых. Из-за коммерциализации и "тыквенизации" люди в массе своей забыли как его языческий смысл перехода к зиме, так и католическую традицию поминовения усопших молитвами. Сегодня все смешалось в европейском доме, и в итоге светлый, по сути, праздник фактически превратился в культ чертей, скелетов и прочей нечисти.

Однако такая ситуация устраивает далеко не всех на Апеннинах. Многие в Италии не забыли старые традиции, да и в массе своей итальянцы продолжают называть этот день "Все святые" и практически не используют "международно признанное" название.

Свою войну с "бесовщиной" несколько лет подряд ведёт владелица бара в небольшом городке Санто-Стефано-ди-Кадоре (область Венето) на севере страны. В преддверии Хэллоуина предпринимательница не только не украшает тыквами, паутиной и скелетами витрину своего кафе, но и предлагает альтернативу извращённой современной форме колядок, проходящих под лозунгом «Сладость или шалость?". Она противопоставляет коммерциализированному Хэллоуину христианскую традицию, связанную с Днём всех святых 1 ноября, - сообщает газета "Il Gazzettino".

В ее заведении угощение получают дети, пришедшие без страшных костюмов (супергерои и фольклорные персонажи допускаются) и способные прочитать молитву какому-либо святому или спеть религиозный гимн. Ведь именно в этом когда-то и заключался смысл праздника, когда людям раздавали «духовные пирожные» в обмен на молитвы об умерших.

Родителей не поддавшихся дьявольскому искушению детей тоже ждёт сюрприз - напиток за счёт заведения. Таким образом, по задумке предпринимательницы, у семей появится дополнительное желание провести время вместе за общением.

Инициативу Галины Галии, украинки по происхождению и активного члена религиозной организации "Жизнь- дар божий ", оценили не все. Ряд владельцев других заведений обвинили ее в "убийстве веселой атмосферы праздника" и недобросовестной конкуренции. Кроме того, они начали в лучших "сельских" традициях распространять про Галину слухи: мол, причина в ненависти к Хэллоуину вовсе не религиозная, а связана с ее обидой за сломанную колядовавшими детьми дорогую пепельницу.

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